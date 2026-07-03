이언주, 합성 음란물 유포에 입원…"정신적 충격·스트레스로 병원 치료 중"

법률대리인 "제작·가담·유포자 모두 민형사 조치"

"합성 음란물 유포는 디지털 성폭력…무관용 법적 대응"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 이언주 더불어민주당 의원 측이 최근 온라인에 이 의원의 얼굴을 합성한 음란물이 유포된 것과 관련해 민·형사상 가능한 모든 조치를 취하겠다고 밝혔다. 이 의원은 해당 사건으로 정신적 충격을 받아 병원에 입원해 치료를 받고 있다.

이 의원의 법률대리인 법무법인 오른하늘은 3일 공지를 내고 "최근 이언주 의원을 겨냥해 노골적인 성적 모욕과 성폭행을 연상하게 하는 음란한 표현이 담긴 합성 게시물이 온라인에 올라와 유포되고 있다"고 밝혔다.

이언주 더불어민주당 의원이 2026년 2월 6일 서울 여의도 국회에서 열린 조국혁신당 합당 관련 3선의원 간담회에서 정청래 당대표의 모두발언을 듣고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

법률대리인은 이번 사안을 단순한 정치적 비판이나 풍자의 범주로 볼 수 없다고 지적하며 "여성 정치인의 인격과 명예를 훼손하는 악의적 디지털 성폭력"이라며 강경 대응 방침을 분명히 했다.

이 의원 측은 해당 게시물의 제작자뿐 아니라 제작 과정에 관여한 사람과 유포자까지 모두 법적 책임을 묻겠다는 입장이다. 법률대리인은 "어떠한 선처도 없이 민형사상 가능한 모든 법적 조치를 진행하겠다"고 밝혔다.

특히 이 의원 측은 "제작자는 물론 제작에 가담한 자, 유포한 자 모두에게 어떠한 선처 없이 민형사상 가능한 모든 법적 조치를 취하겠다"며 "온라인에 게시된 불법 성적 콘텐츠는 삭제가 쉽지 않고 무분별한 복제와 재유포를 통해 피해를 끊임없이 확대시키는 특성이 있다"고 지적했다.

이 의원 측은 "인터넷 장난이나 과격한 정치풍자로 치부할 수 없는 중대한 성범죄인 만큼 첫 게시자는 물론 제작 가담자와 유포자까지 모두 일망타진해야 한다"고 강도 높게 비판했다.

이언주 의원실은 이날 "이 의원은 최근에 게시된 성폭행 테러물에 대한 심각한 정신적 충격과 스트레스로 인해 금일 병원에 입원하여 치료 중"이라고 전했다.

jane94@newspim.com