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[3대 메가프로젝트] 축구공 들고 발표한 구윤철…"AI·반도체 대한민국으로…이제는 득점할 시간"

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  • 구윤철 부총리가 3일 영남권 첨단산업 비전을 발표했다
  • 수도권 중심에서 벗어나 전국을 첨단산업 운동장으로 삼겠다고 했다
  • 반도체와 AI, SMR을 키워 세계 1위 경쟁력을 노리겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

구윤철, 3일 영남권 정부 지원 방안 발표
"운동장 넓게 쓰고 속도전 해야 세계 1등"
영남권 SMR·반도체·AI에 '312조+α' 투자

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 3일 영남권 첨단산업 발전비전을 발표하며 직접 축구공을 들고 무대에 올라 "인공지능(AI)과 반도체의 공이 대한민국에 굴러왔다"며 "이제는 속도전으로 반드시 득점해야 한다"고 강조했다.

수도권 중심 산업정책에서 벗어나 전국을 하나의 산업 운동장으로 활용해 반도체와 AI, 소형모듈원전(SMR) 등 첨단산업 경쟁력을 세계 1위 수준으로 끌어올리겠다는 구상이다.

구 부총리는 이날 경남 진주에서 이재명 대통령 주재로 열린 '영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 축구공을 들어 보이며 "이재명 정부는 수도권은 물론 서남권, 충청권, 영남권, 전북권, 제주권, 강원권까지 운동장을 최대한 넓게 쓰겠다"고 밝혔다.

이어 "축구에서 승리하려면 공을 잡았을 때 확실한 속도전으로 점수를 내야 한다"며 "지금 AI 반도체의 공이 대한민국에 굴러왔다. 세계 1등이 되도록, 세계 최고 득점 국가가 되도록 하겠다"고 강조했다.

그러면서 "공이 오지 않으면 기다릴 것이 아니라 공을 찾아가야 한다"며 "용수가 있는 곳, 전력이 있는 곳, 용지가 있는 곳이라면 어디든 이재명 정부가 찾아가 반드시 득점하겠다"고 말했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 3일 경남 진주시에서 이재명 대통령 주재로 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 정부 지원방안을 발표하고 있다. [사진=뉴스핌tv] 2026.07.03 plum@newspim.com

구 부총리는 AI 시대 국가 경쟁력을 위해 수도권 중심 성장 전략을 전환해야 한다고도 강조했다.

구 부총리는 "대한민국의 초격차와 대체 불가능한 대한민국을 만들기 위해서는 과거 방식으로는 더 이상 안 된다"며 "과거는 수도권 중심의 1극이었다면 이제는 지방이 초격차 발전의 동력이 돼야 한다"고 밝혔다.

이를 위해 정부는 반도체와 AI 데이터센터, 피지컬 AI를 '대한민국 3대 메가 프로젝트'로 육성하고, '5극 3특 성장엔진' 전략을 통해 전국을 첨단산업 거점으로 연결한다는 계획이다.

영남권은 반도체와 AI 데이터센터, 피지컬 AI를 비롯해 자동차·조선·원전·SMR·우주항공 산업까지 집적된 첨단 제조혁신 거점으로 육성한다.

구 부총리는 "오늘 발표한 기업들뿐 아니라 LG와 두산까지 포함하면 투자 규모는 312조원 플러스 알파"라며 "투자가 실제 이뤄질 수 있도록 정부가 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

세부적으로는 부산을 전력반도체 특구로 육성하고 구미는 핵심 소재·부품과 국방 반도체 중심지로 키운다. 울산과 영남권에는 AI 데이터센터를 확대 구축하고 AI 서버용 고성능 반도체 개발도 지원한다.

창원은 세계 최초 SMR 생산기지로 조성한다. 구 부총리는 "세계 최초로 창원에 SMR 생산기지를 설립하겠다"며 "가스터빈과 풍력 등 그린에너지 대전환의 출발점도 경남 영남지역이 되도록 하겠다"고 밝혔다.

정부 지원도 대폭 강화한다. 구 부총리는 "SMR 국가전략기술 선정을 검토하고 국내 생산촉진 세제를 신설해 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

또 "동남권 투자공사를 설립하고 '5극3특 성장엔진 특별보조금'을 신설하는 한편 영남권 국가산업단지 조성과 메가특구 지정도 추진하겠다"고 덧붙였다.

영남권 첨단산업 발전비전 정부 지원 방안. [자료=재정경제부] 2026.07.03 plum@newspim.com

plum@newspim.com

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