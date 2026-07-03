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[3대 메가프로젝트] SKT 정재훈 "영남 AI 데이터센터에 140조원 투자"

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AI 핵심 요약

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  • SK그룹이 3일 영남권에 140조원 투입해 AI 데이터센터를 짓겠다고 했다.
  • 울산서 100MW를 시작해 영남권 2GW 이상으로 키운다고 밝혔다.
  • SK는 제조업과 결합해 AI 실증·확산 허브를 만들겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

울산 시작으로 2GW 이상 AI 인프라 구축…아시아 최대 허브 청사진 제시
2029년 5GW 단계적 가동 목표…제조업·AI 결합한 산업 혁신 거점 육성

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK그룹이 영남권을 중심으로 총 140조원을 투입해 초대형 인공지능(AI) 데이터센터 구축에 나선다. 울산을 시작으로 영남권에 2GW(기가와트) 이상 규모의 AI 데이터센터를 조성해 제조업과 AI를 결합한 새로운 성장 거점을 만들겠다는 구상이다.

정재훈 SK텔레콤 사장은 3일 경남 진주 경상국립대에서 열린 '영남권 첨단산업 육성전략 국민보고대회'에서 "AI 데이터센터는 인공지능 시대의 핵심 생산시설이자 국가 안보 자산"이라며 이 같은 계획을 공개했다.

정재훈 SK텔레콤 사장이 3일 경남 진주 경상국립대에서 열린 '영남권 첨단산업 육성전략 국민보고대회'에서 발표하고 있다. [사진=KTV 갈무리]

정재훈 사장은 "기존 데이터센터가 정보를 저장하는 창고였다면 AI 데이터센터는 지능을 만들어내는 공장"이라며 "반도체와 전력을 결합해 AI의 핵심 재료인 토큰을 생산하는 시설"이라고 설명했다.

이어 "세계 각국과 글로벌 기업들이 AI 데이터센터 확보 경쟁에 나서고 있다"며 "AI 인프라는 반도체와 에너지, 데이터센터 구축·운영 역량이 결합된 국가 경쟁력의 핵심"이라고 강조했다.

SK는 AI 데이터센터 구축 경험을 바탕으로 아시아 최대 규모의 AI 데이터센터 허브를 조성할 계획이다. 우선 오는 2029년부터 5GW 규모 AI 데이터센터를 단계적으로 가동하고, 장기적으로는 15GW 규모까지 확대한다는 목표를 제시했다.

1단계 사업은 부지 75만평, 연면적 30만평 규모로 추진되며 투자액만 350조원 이상이 투입되는 초대형 프로젝트다.

사업의 출발점은 울산이다. SK는 현재 울산에서 100MW(메가와트) 규모 AI 데이터센터를 추진 중이며 추가로 900MW 규모 시설도 준비하고 있다. 향후 영남권 전역으로 사업을 확대해 2GW 이상 규모의 AI 데이터센터를 구축할 계획이다. 이 과정에서 외국인 투자 유치 등을 포함해 약 140조원의 투자가 이뤄질 것으로 전망했다.

정 사장은 "대규모 AI 데이터센터와 영남권의 제조업 역량이 결합하면 생산성 혁신은 물론 제조 AI를 실증하고 확산하는 허브로 성장할 수 있을 것"이라며 "SK는 중앙정부와 지방정부의 지원에 발맞춰 AI로 새로운 경부고속도로를 만들어 가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com

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