현대차그룹, 영남권에 10년간 42조 투자…AI 모빌리티·제조 거점 키운다

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영남권 국민보고회서 미래 투자계획 발표

울산 EV공장·전동화 부품·제조AI 육성

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 향후 10년간 영남권에 42조원을 투입해 미래 성장 동력 확보에 나선다. 울산을 중심으로 인공지능(AI) 기반 고도 자율주행차와 전동화 부품 생산 거점을 구축하고, 제조 특화 AI, 미래 항공·우주, 에너지 인프라까지 사업 영역을 넓히겠다는 구상이다.

3일 '대한민국 산업 이끈 영남, 첨단산업의 미래를 열다' 국민보고회가 오후 3시 경상국립대 칠암캠퍼스 체육관에서 열렸다. 이날 행사는 정부의 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트' 후속 일정으로, 영남권 첨단산업 육성 방향과 주요 기업들의 투자 계획을 공유하기 위해 마련됐다.

장재훈 현대차그룹 부회장. [사진=현대차그룹]

행사에는 김동관 한화 부회장, 장재훈 현대차그룹 부회장, 노태문 삼성전자 대표, 정재훈 SK텔레콤 사장, 정연인 두산에너빌리티 부회장, 문혁수 LG이노텍 대표 등이 참석했다.

이날 보고회에서는 경제부총리가 영남권 첨단산업 발전 비전을 발표하고, 우주항공청장이 우주항공 산업 육성 전략을 설명했다. 기업별로는 한화가 AI 우주강국을 위한 비전을, 현대차그룹이 미래 투자 계획을, 삼성전자가 영남 투자 계획을, SK텔레콤이 AI데이터센터(AIDC) 추진 계획을 각각 발표했다.

현대차그룹은 이번 보고회를 계기로 영남권의 AI DV(AI Defined Vehicle·AI 기반 고도 자율주행차) 전환을 추진하는 한편, 미래 핵심 부품 클러스터, AI 기반 제조 혁신, 미래 항공·우주, 지속 가능한 에너지 인프라를 아우르는 글로벌 첨단산업 거점으로 육성한다는 방침이다.

이를 위해 올해부터 향후 10년간 영남권에 총 42조원을 투자한다. 현대차그룹은 기존 완성차 생산 중심의 지역 산업 기반을 미래 모빌리티와 첨단 제조 중심으로 고도화하고, 그룹의 중장기 성장 기반을 강화할 계획이다.

투자 분야는 크게 ▲AI DV 제조 허브 구축 ▲미래 핵심 부품 클러스터 조성 ▲Manufacturing AI 기반 제조 혁신 ▲미래 항공·우주 기술 개발 ▲지속 가능한 에너지 인프라 구축 등이다.

현대차그룹은 현재 추진 중인 새만금 프로젝트와 함께 영남권을 Manufacturing AI, 항공·우주 산업, 에너지 인프라 등 첨단산업 생태계의 핵심 축으로 삼겠다는 방침이다. 이를 통해 지역 균형 발전과 일자리 창출, 국가 산업 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

장재훈 현대차그룹 부회장은 "현대차그룹의 모체가 되는 영남권에 신사업 분야 추가 투자를 실시함으로써 미래 첨단산업의 핵심 거점으로 육성하고, 대한민국 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 밝혔다.

◆울산 EV공장 중심 AI DV 허브 구축…전동화 부품 클러스터 조성

현대차그룹은 우선 세계 최대 단일 완성차 공장인 현대차 울산공장을 미래 모빌리티 산업의 핵심 생산기지로 전환한다. 울산공장은 기존 내연기관차 중심 생산 체계에서 전동화, 자율주행, AI 기반 차량 생산까지 아우르는 미래차 제조 거점으로 역할이 확대된다.

특히 올해 4분기 가동 예정인 울산 EV공장을 포함해 최첨단 자동화와 통합 생산체계를 갖춘 AI DV 제조 허브를 구축할 계획이다. AI DV는 차량이 데이터를 기반으로 스스로 학습하고 판단하는 차량을 의미한다. 현대차그룹은 글로벌 모빌리티 시장에서 AI 기술 경쟁이 심화되는 만큼, 레벨4 이상 고도 자율주행차 수준까지 기술을 끌어올려 AI DV 주도권을 확보한다는 전략이다.

울산 수소연료전지공장도 수소 모빌리티와 청정 에너지 산업 확대를 뒷받침할 전략적 생산기지로 조성된다. 이곳에서 생산되는 차세대 수소연료전지와 고분자전해질막(PEM) 수전해기는 향후 차세대 수출 주력 상품으로 육성될 예정이다. PEM 수전해기는 물을 전기분해해 청정 수소를 생산하는 핵심 장비다.

전동화 핵심 부품 경쟁력 강화를 위한 클러스터 조성도 추진된다. 현대차그룹은 2030년까지 울산에 현대모비스 배터리 시스템 조립라인을 구축하고, 대구에는 현대모비스 모터·제어기 생산라인을 신설한다. 경남 창원에는 현대위아의 전기차용 열관리 시스템 생산라인을 마련한다.

이를 통해 영남권에는 배터리 시스템, 모터·제어기, 열관리 시스템 등 전동화 차량의 핵심 부품 생산 기반이 집적된다. 현대차그룹은 전동화 핵심 기술에 대한 투자를 확대해 밸류체인 경쟁력을 강화하고, 미래차 전환 속도를 높인다는 계획이다.

◆제조AI·항공우주·에너지로 확장…첨단산업 생태계 고도화

AI 기반 제조 혁신도 핵심 축이다. 현대차그룹이 구상하는 Manufacturing AI 기반 지능형 공장은 AI가 생산 설비와 물류, 품질 관리 등 공장 운영 전반을 스스로 판단하고 최적화하는 방식이다. 단순 자동화를 넘어 제조 데이터와 AI를 결합해 생산 효율과 품질 경쟁력을 동시에 끌어올리는 구조다.

영남권은 현대차그룹의 대규모 제조 거점이 밀집한 지역인 만큼 첨단 제조 혁신을 실증하고 확산하기 위한 최적지로 평가된다. 현대차그룹은 글로벌 제조 거점에서 오랜 기간 축적한 데이터를 활용해 제조 특화 AI 모델을 개발하고, 피지컬 AI가 산업 현장의 혁신을 주도하는 데이터 선순환 구조를 구축할 방침이다.

제조 및 운영 과정에서 확보한 데이터는 향후 글로벌 AI 경쟁에서 중요한 자산으로 평가된다. 현대차그룹은 이를 기업 차원의 생산성 향상을 넘어 국가 제조 경쟁력과 연결되는 핵심 기반으로 보고 있다.

미래 항공·우주 분야로의 사업 확장도 본격화한다. 현대차그룹은 도심 항공 모빌리티부터 우주 발사체, 달 탐사 로버에 이르는 미래 모빌리티 기술 개발을 추진한다.

현대차그룹의 미국 미래 항공 모빌리티 전문 법인 슈퍼널은 전동화 파워트레인 기반 차세대 기체를 영남권에서 병행 개발한다. 이를 통해 국내 미래 항공 모빌리티 시장을 선도하기 위한 기술 기반을 마련한다는 계획이다.

우주 산업 분야에서는 발사체 엔진을 비롯해 달 탐사 로버 개발 등이 추진된다. 현대차그룹은 자동차와 로봇 개발 과정에서 축적한 자율주행 및 AI 기술을 우주 모빌리티 분야에 적용해 관련 핵심 기술의 국산화를 추진한다.

안정적이고 지속 가능한 에너지 공급 체계 구축에도 투자가 이뤄진다. 현대차그룹은 소형모듈원전(SMR), 해상풍력, 수전해 플랜트 등 에너지 인프라 구축을 통해 에너지 자립도를 높이고, 향후 이를 차세대 수출 산업으로 육성하는 방안을 검토하고 있다.

SMR과 수전해 플랜트는 미래 제조업과 모빌리티 산업의 경쟁력을 좌우할 핵심 인프라로 꼽힌다. 현대차그룹은 미래 산업 전환 과정에서 안정적인 에너지 확보가 필수적이라고 보고, 관련 기술과 인프라 투자를 확대할 방침이다.

현대차그룹 관계자는 "수십 년간 축적해 온 현대차그룹의 제조 역량을 미래 첨단산업 분야로 확장함으로써 그룹의 성장 동력 강화와 대체 불가한 경쟁력을 확보하겠다"며 "국내 산업 경쟁력 강화에도 지속적으로 기여할 것"이라고 밝혔다.

chanw@newspim.com