팸텍, 상반기 매출 146억원...전년比 74% ↑

AI 핵심 요약beta
- 팸텍은 18일 상반기 매출 146억1000만원을 기록했다.
- 반도체 매출이 406% 급증하며 성장을 이끌었다.
- 영업손실 57억9000만원에도 포트폴리오를 넓혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 검사 및 자동화장비 전문기업 팸텍이 2026년 상반기 연결기준 매출액 146억1000만원을 기록했다고 18일 밝혔다. 전년 동기 대비 74.3% 증가한 수치다.
회사에 따르면 카메라모듈에 이어 반도체와 모빌리티 부문 매출이 고르게 늘며 성장을 견인했다. 특히 반도체 사업의 성장세가 두드러졌다. 별도기준 반도체 부문 매출은 24억3000만원으로 전년 동기 4억8000만원 대비 약 406% 증가했다. 인공지능(AI) 반도체 검사용 펠티어 시스템 적용 장비와 웨이퍼 핸들링 로봇, 웨이퍼 소터 등 제품 라인업 확대가 성장을 주도했다.
최근 인수한 로봇·반도체 장비 전문기업 티아이에스(TIS)의 실적도 연결 재무제표에 반영됐다. TIS는 상반기 전력반도체용 8인치 웨이퍼 핸들링 로봇 및 분류·정렬장비 공급에 성공했으며, 팸텍은 이를 바탕으로 반도체 장비 사업 영역을 확대하고 있다.
카메라모듈 부문 매출은 77억3000만원으로 전년 동기 대비 44.9% 증가했고, 모빌리티 및 기타 부문 매출은 28억2000만원으로 120.0% 늘었다. 별도기준 사업 비중은 반도체가 6.7%에서 18.7%로, 모빌리티 및 기타가 18.1%에서 21.7%로 각각 확대되며 사업 포트폴리오 다변화가 진행 중이다.
같은 기간 영업손실은 약 57억9000만원을 기록했다. 회사는 수주 급증 과정에서 단납기 대응과 생산 선투입에 따른 판매분 재료원가율 상승이 일시적 요인으로 작용한 것으로 판단하고 있다.
팸텍 관계자는 "카메라모듈 사업의 견조한 성장과 함께 반도체·모빌리티 부문이 확대되며 사업 포트폴리오가 다변화되고 있다"며 "AI 반도체 검사용 장비와 TIS의 웨이퍼 핸들링 로봇 및 분류·정렬장비를 기반으로 반도체 사업 경쟁력을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com