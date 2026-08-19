20일 오후 2시 전국서 민방위 훈련…공습경보 울리면 지하로 대피

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 20일 오후 2시 전국 민방위 훈련을 했다.
- 공습경보 뒤 대피소 이동, 20분간 훈련했다.
- 서울 일부 구간 통제하며 긴급차 길터주기 훈련했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서울 세종대로 5분간 차량 통제…롯데월드타워 초고층 대피훈련도
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 오는 20일 오후 2시 전국에서 공습 상황을 가정한 민방위 훈련이 실시된다. 공습경보 사이렌이 울리면 국민은 가까운 민방위 대피소나 지하공간으로 대피해야 한다.
행정안전부는 20일 오후 2시부터 20분간 전국에서 민방위 훈련을 실시한다고 19일 밝혔다.
훈련은 공습경보, 경계경보, 경보해제 순으로 진행된다. 오후 2시 정각 공습경보 사이렌이 울리면 국민은 가까운 민방위 대피소나 인근 지하공간으로 이동해야 한다.
오후 2시15분 경계경보가 발령되면 대피소에서 나와 경계 태세를 유지하며 통행할 수 있다. 오후 2시20분 경보가 해제되면서 훈련이 종료된다.
현재 민방위 대피소는 아파트 지하주차장과 지하철역, 지하상가 등 전국 1만7000여곳이 지정돼 있다. 네이버·다음 포털을 비롯해 카카오맵, 티맵, 네이버지도, 안전디딤돌 앱 등에서 위치를 확인할 수 있다.
외국인은 'Emergency Ready App'을 통해 영어와 중국어, 일본어, 베트남어 등 22개 언어로 훈련 일정과 대피소 위치 정보를 안내받을 수 있다.
훈련 당일 전국 250개 구간에서는 소방차와 구급차 등 긴급차량 길 터주기 훈련도 진행된다.
운전 중 긴급차량이 접근할 경우 편도 1차로에서는 차량을 우측 가장자리에 일시 정지해야 한다. 편도 2차로 이상에서는 좌우 차로로 이동해 긴급차량이 지나갈 수 있도록 중앙 공간을 비워야 한다.
서울에서는 세종대로 사거리부터 숭례문 교차로 구간이 오후 2시부터 5분 동안 통제된다. 해당 구간을 지나는 차량은 경찰 지시에 따라 도로 우측에 정차해야 한다. 우회도로 정보는 주요 내비게이션을 통해 제공된다.
각 시·군·구에서는 단체장 또는 부단체장 주관으로 다중이용시설 등을 지정해 이용객과 주민을 대상으로 대피훈련과 비상시 행동요령 교육을 실시한다.
특히 서울 롯데월드타워에서는 피난용 승강기를 활용한 초고층 빌딩 공습 대비 주민대피 시범훈련이 진행된다. 어린이집과 장애인복지관, 사회복지관 등에서는 안전취약계층을 대상으로 맞춤형 대피훈련을 실시한다.
병원과 지하철, 철도, 항공기, 선박 등 주요 시설은 국민 불편을 최소화하기 위해 훈련 중에도 정상 운영된다.
김광용 행안부 재난안전관리본부장은 "이번 민방위 훈련은 만약의 사태에 대비하여 귀중한 생명을 지키기 위한 훈련"이라며 "특히, 소방차와 구급차 길 터주기 문화가 일상에 정착될 수 있도록 국민 여러분의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다"고 말했다.
abc123@newspim.com