LGU+·연세대, AI-RAN 네트워크 전환 기술 검증

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 19일 연세대와 AI-RAN 연결 유지 기술을 검증했다.
- 5G망과 시험망 전환 상황에서 단말의 자동 네트워크 선택을 확인했다.
- 양사는 중소기업 시험·해외 진출용 테스트베드로 확산할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 연세대학교와 함께 AI-RAN(AI Radio Access Network) 환경에서 네트워크가 전환되는 상황에서도 연결을 유지할 수 있는 기술을 검증했다.
검증은 LG유플러스의 5G망과 연세대가 자체 개발한 엔비디아 GPU 기반 AI-RAN 시험망을 연동해 진행됐다. 로봇·드론 등이 AI-RAN 시험망을 벗어나 5G망으로 이동하거나 반대로 5G망에서 AI-RAN 시험망으로 진입하는 상황을 구현했다. 결과적으로 단말이 무선 환경 변화에 따라 최적의 네트워크를 자동으로 선택하고 안정적으로 연결을 유지할 수 있음을 확인했다.
AI-RAN은 인공지능이 통신망 상태를 실시간으로 분석하고 최적화하는 차세대 무선망 기술이다. 통신 품질 저하를 미리 예측해 네트워크 자원을 효율적으로 활용할 수 있다.
로봇이나 드론 같은 장비가 공장이나 물류센터 등 특정 공간을 벗어나 이동할 때 서로 다른 네트워크를 이용해야 하는 상황이 증가하고 있는 만큼 이번 검증은 이러한 환경에서 안정적인 연결을 유지하는 기술의 가능성을 보여줬다.
검증에는 산업용 모바일 기기 전문기업 포인트모바일의 PM95 단말이 사용됐다.
LG유플러스와 연세대는 국내 중소기업이 AI-RAN 관련 기술을 직접 시험하고 검증할 수 있는 환경을 제공하고 이를 해외 진출을 위한 테스트베드로도 활용할 수 있도록 지원할 계획이다.
양사는 앞으로 AI-RAN 기술 검증은 물론 차세대 AI 기반 서비스에 필요한 네트워크 기술 공동 연구를 이어갈 예정이다.
이상헌 LG유플러스 NW선행개발담당은 "피지컬 AI 기술이 발전할수록 네트워크도 스스로 환경을 분석하고 최적의 품질을 제공하는 방향으로 발전해야 한다"며 "LG유플러스는 AI를 활용해 무선망 기술을 지속적으로 고도화하고 미래 산업 서비스에 필요한 안정적인 연결성과 품질을 제공하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com