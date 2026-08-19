대웅제약, 디지털 헬스 12개사와 '대웅 얼라이언스' 선보인다

AI 핵심 요약beta
- 대웅제약이 19일 KHF 2026서 대웅 얼라이언스를 공개했다.
- 국내 디지털 헬스 기업 12개사와 파빌리온을 운영했다.
- 예방·예측·정밀·참여 4P 기반 토탈 헬스케어를 추진했다.
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진단·치료부터 사후관리까지 토탈 헬스케어 구축
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 19일부터 21일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 'KHF(K-Hospital Health Tech Fair) 2026'에 참가해 국내 디지털 헬스 기업 12개사와 함께 '대웅 얼라이언스(DAEWOONG Alliance)'를 선보인다고 19일 밝혔다.
대웅제약은 행사 기간 약 20개 부스 규모의 '대웅 얼라이언스 파빌리온'을 운영한다. 3일간 총 34회의 전문가 강연과 기술 체험 프로그램을 통해 디지털 헬스케어 관련 기술과 의료 현장 적용 사례를 소개할 예정이다.
대웅 얼라이언스는 대웅제약이 추진하는 디지털 헬스케어 협력 모델이다. 의약품 중심의 치료를 넘어 병원과 일상의 건강 데이터를 연결하고 예방(Preventive)·예측(Predictive)·정밀(Personalized)·참여(Participatory)를 의미하는 '4P 패러다임'을 구현하는 것을 목표로 한다.
대웅제약은 디지털 헬스 기업들과 파트너십을 구축하고 자사의 영업·마케팅 인프라를 결합해 사업화를 추진하고 있다. 이번 행사에서는 국내외 병원 관계자들을 대상으로 관련 기술을 소개하고 의료 현장 도입 및 사업화 방안을 논의할 예정이다.
대웅 얼라이언스에는 씨어스, 스카이랩스, 메디컬에이아이, 아크, 티알, 퍼즐에이아이, 아이쿱, 프로메디우스, 에버엑스, 올쏘케어, 휴로틱스, 엑소시스템즈 등 12개사가 참여한다.
참여 기업들은 진단·모니터링과 만성질환 관리, 디지털 치료, 재활, 의료 AI 등 각 분야의 기술과 솔루션을 부스에서 시연한다. 전문가 강연을 통해 임상적 가치와 실제 의료 현장에서의 적용 사례도 공유한다.
대웅제약은 대웅 얼라이언스를 디지털 헬스케어 사업의 성장동력으로 육성한다는 계획이다. 개별 기술과 솔루션을 연결해 질병 예방과 예측부터 진단, 치료, 사후관리까지 아우르는 토탈 헬스케어 환경을 구축한다는 구상이다.
이창재 대웅제약 대표는 "세계적 수준의 기술력을 갖춘 파트너사들과 함께 대웅 얼라이언스의 역량을 선보이게 돼 뜻깊다"며 "병원과 일상의 건강 데이터를 연결해 예측부터 사후관리까지 아우르는 데이터 기반 토탈 헬스케어 생태계를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.
KHF 2026은 오는 21일까지 코엑스 3층 C·D홀에서 열린다. 대웅 얼라이언스 파빌리온은 'DAEWOONG Alliance ZONE'에서 운영된다.
sykim@newspim.com