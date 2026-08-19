포스코, 中 롱바이에 배터리급 리튬 공급 추진…중국시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 포스코그룹이 19일 롱바이그룹과 협약을 맺었다.
- 배터리급 리튬의 중국 공급과 재활용 협력을 추진했다.
- LFP 확대에 맞춰 ESS 등 협력도 넓힐 계획이다.
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폐배터리 자원순환 협력 확대…LFP·ESS 등으로 협력 범위 넓힌다
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코그룹이 글로벌 양극재 기업 중국 롱바이그룹과 손잡고 배터리급 리튬의 중국 시장 공급을 추진한다.
포스코홀딩스는 19일 포스코센터에서 롱바이그룹과 이차전지소재 사업 전략적 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 양사는 리튬 공급부터 폐배터리 리사이클까지 이차전지소재 밸류체인 전반에서 협력한다.
롱바이그룹은 하이니켈 양극재를 주력으로 삼원계와 리튬인산철(LFP), 리튬망간인산철(LMFP), 나트륨이온전지 등으로 제품군을 확대하고 있는 중국 양극재 기업이다.
이번 협약에 따라 포스코그룹은 포스코필바라리튬솔루션의 광석 기반 리튬과 포스코아르헨티나의 염수리튬, 포스코HY클린메탈의 폐배터리 리사이클링 리튬 공급을 추진한다.
특히 포스코필바라리튬솔루션이 생산하는 배터리급 수산화리튬은 올해 4분기까지 롱바이그룹의 품질인증 절차를 마치고 향후 양산 공급 기반을 마련할 계획이다.
폐배터리 자원순환 분야에서도 협력을 확대한다. 포스코HY클린메탈은 현재 롱바이그룹 중국 공장과 국내 전구체 자회사 EMT에 니켈·코발트·망간을 공급하고 있다. 양사는 이를 기반으로 글로벌 폐배터리 회수·재활용 순환체계 구축을 추진한다.
포스코그룹은 향후 롱바이그룹의 LFP 제품 포트폴리오 확대에 맞춰 에너지저장장치(ESS) 등 이차전지소재 분야로 협력 범위를 넓힐 방침이다.
chanw@newspim.com