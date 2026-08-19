유니슨 최대주주 지분 22.09%로 확대

AI 핵심 요약beta
- 명운산업개발이 19일 유니슨 지분을 22.09%로 늘렸다
- 장내매수로 794만5791주를 추가 확보했다
- 유니슨은 풍력사업 확대와 기업가치 제고에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 풍력터빈 전문기업 유니슨의 최대주주인 명운산업개발과 특별관계자의 합산 보유주식등 비율이 기존 19.37%에서 22.09%로 확대됐다.
유니슨은 명운산업개발과 특별관계자의 보유주식등이 기존 5656만1034주에서 6450만6825주로 794만5791주 증가했다고 19일 밝혔다. 이에 따라 보유주식등 비율은 2.72%포인트 높아져 20%를 넘어섰다.
이번 지분 확대는 장내매수를 통해 이뤄졌다. 회사는 최대주주 측이 유니슨의 중장기 성장 가능성과 미래가치 등을 고려해 추가 지분을 확보한 것이라고 설명했다.
명운산업개발은 이번 지분 확대를 통해 유니슨과의 이해관계를 강화하고 최대주주로서 회사의 사업 확대와 기업가치 제고를 지원한다는 방침이다.
유니슨은 육상·해상 풍력터빈과 유지보수(O&M) 등 풍력발전 사업 전반에서 사업을 추진하고 있다. 회사는 경영 기반을 안정화하면서 관련 사업 역량을 강화하고 국내 풍력사업을 확대할 계획이다.
유니슨 관계자는 "이번 지분 확대는 자사의 현재 성과뿐 아니라 향후 성장 가능성과 미래가치에 대한 최대주주 측의 신뢰를 보여주는 것"이라며 "안정적인 경영 기반을 토대로 중장기 성장 전략을 추진하고 사업 성과와 기업가치 제고를 통해 주주들의 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com