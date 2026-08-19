GC녹십자웰빙 '라이넥주', 알코올성 지방간 보호 효과 확인

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자웰빙은 19일 라이넥주의 알코올성 지방간 보호 효과를 확인했다.
- 한양대와의 비임상 연구서 지방 축적 억제와 산화 스트레스 완화를 봤다.
- 회사는 정맥 투여 허가 변경을 연내 신청할 계획이다.
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연내 정맥 투여 용법 추가 허가 변경 신청 계획
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자웰빙은 태반주사제 '라이넥주'의 알코올성 지방간 보호 효과를 확인한 비임상 연구 결과가 국제 학술지 'Current Issues in Molecular Biology(CIMB)'에 게재됐다고 19일 밝혔다.
이번 연구는 한양대학교 의과대학 강주섭 교수팀과 공동으로 진행됐다. 연구팀은 알코올로 유도된 지방간 모델에서 라이넥주가 간의 지방 축적을 억제하고 산화 스트레스를 완화하는 과정을 분석했다.
논문 제목은 '쥐 모델에서 알코올 유도 지방간 및 산화 스트레스를 완화하는 라이넥(Laennec Attenuates Alcohol-Induced Hepatic Steatosis and Oxidative Stress in a Murine Model)'이다.
연구팀은 알코올 함유 액상 식이를 통해 지방간을 유도한 뒤 라이넥주를 주 2회 정맥 투여했다. 이후 혈중 간 기능 지표와 간 조직의 지방 축적 및 염증, 알코올 대사 효소, 항산화 효소, 간세포 보호 관련 신호전달 체계 등을 분석했다.
연구 결과 알코올 섭취로 높아진 간 손상 지표인 ALT 수치는 라이넥주 투여 후 용량에 따라 유의하게 감소했다. 간 조직 검사에서도 지방 축적과 염증 세포 침윤이 완화된 것으로 나타났다.
라이넥주는 알코올 대사 과정에서 활성산소 생성에 관여하는 CYP2E1 활성을 억제하고, 간세포 보호 및 재생에 관여하는 STAT3 신호를 활성화한 것으로 확인됐다.
연구진은 이를 토대로 라이넥주가 알코올 대사 과정에서 발생하는 산화 스트레스를 완화하고 간세포의 항산화 방어 체계를 회복시키는 간 보호 작용을 나타낸 것으로 분석했다.
GC녹십자웰빙은 앞서 국내 18개 의료기관에서 만성간질환 환자 226명을 대상으로 라이넥주 고용량 점적정맥 투여군과 기존 피하 투여군의 간 기능 개선 효능 및 안전성을 비교하는 임상 3상을 진행했다.
임상 결과 1차 평가변수인 '투여 6주 시점의 기저치 대비 ALT 변화량'에서 점적정맥 투여군이 피하 투여군 대비 통계적으로 유의한 결과를 나타냈다. 회사는 연내 식품의약품안전처에 정맥 투여 용법 추가를 위한 품목허가 변경을 신청할 계획이다.
정시영 GC녹십자웰빙 연구개발본부장은 "이번 연구는 라이넥주의 정맥 투여 효과를 학술적으로 뒷받침하는 중요한 근거"라며 "비임상 연구로 확인된 작용 원리와 임상 3상의 결과를 바탕으로 정맥 투여 용법 확대를 위한 허가 절차에 박차를 가할 것"이라고 말했다.
라이넥주는 2005년 출시된 GC녹십자웰빙의 태반주사제다. 지난 7월 누적 출하량 1억 앰플을 돌파했다.
sykim@newspim.com