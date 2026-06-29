GC녹십자웰빙, 차세대 지방분해주사 도입…"1회 투여로 효과"

美 FDA 임상 3상 앞둔 후보물질

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자웰빙은 바이오 기업 라지엘테라퓨틱스(Raziel Therapeutics)와 차세대 국소 지방분해주사제의 국내 사업화를 위한 라이선스인(License-in) 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 계약에 따라 GC녹십자웰빙은 미국 식품의약국(FDA) 임상 3상 진입 등 글로벌 상업화를 추진 중인 차세대 국소 지방분해주사제의 국내 독점 개발 및 상업화 권리를 확보했다.

GC녹십자웰빙은 기존 비급여 의약품 및 메디컬 에스테틱 사업을 영위하고 있으며, GLP-1 계열 비만치료제 '마운자로'의 국내 유통도 담당하고 있다. 회사는 이번 신약 도입을 통해 비만 및 메디컬 에스테틱 사업의 새로운 성장동력을 확보한다는 계획이다.

양사는 지난 25일 미국 캘리포니아주 코스타메사의 웨스틴 사우스코스트 플라자(The Westin South Coast Plaza)에서 계약 체결식을 열었다. 행사에는 김상현 GC녹십자웰빙 대표이사와 정시영 연구개발본부장, 필립 샤이손 라지엘 이사회 의장, 알론 블루멘펠드 최고경영자(CEO) 등 양사 주요 경영진이 참석했다.

(왼쪽부터) 김상현 GC녹십자웰빙 대표, 라지엘 알론 블루멘펠드 라지엘 CEO [사진=GC녹십자웰빙]

이번에 도입한 후보물질은 특정 부위의 지방 감소를 목표로 개발 중인 차세대 국소 지방분해주사제다. 기존 지방분해주사제가 주로 턱밑 지방 개선 등 얼굴 윤곽 시술에 활용된 것과 달리, 이 후보물질은 복부와 옆구리, 팔뚝 등 신체 다양한 부위의 지방 감소를 목표로 개발되고 있다.

라지엘은 경쟁 제품과 달리 1회 투여만으로 주사 부위의 지방세포 제거 효과를 기대할 수 있다. 미국 임상 2상을 통해 단일 시술만으로 턱밑과 옆구리 지방 감소에 대한 유효성과 안전성을 확인했으며, FDA와 임상 3상 시험 설계에 대한 논의를 마치고 연내 임상 진입을 앞두고 있다.

최근 GLP-1 기반 비만치료제 시장이 빠르게 성장하면서 체중 감량 이후 특정 부위의 체형을 보다 정교하게 관리하려는 수요도 증가하고 있다. 이에 따라 해당 후보물질은 GLP-1 비만치료제가 해결하기 어려운 체형 관리 수요를 겨냥한 차세대 메디컬 에스테틱 솔루션으로 주목받고 있다.

시장 성장 전망도 긍정적이다. 글로벌 바디 컨투어링 시장은 2025년 약 3조원에서 2034년 약 10조원 규모로 성장할 것으로 전망된다. 특히 미국을 비롯한 글로벌 시장에서 GLP-1 비만치료제 확산에 따라 체중 감량 이후 체형 개선과 바디 컨투어링에 대한 관심이 높아지면서 관련 시장도 확대될 것으로 기대된다.

GC녹십자웰빙은 이번 라이선스 계약과 함께 라지엘에 대한 전략적 투자도 단행했다. 회사는 이를 통해 국내 사업뿐 아니라 미국을 포함한 글로벌 상업화 과정에서도 협력 체계를 강화한다는 방침이다.

라지엘은 한국이 글로벌 메디컬 에스테틱 시장의 주요 허브이자 최신 뷰티 트렌드를 선도하는 테스트베드라는 점을 고려해 GC녹십자웰빙을 국내 독점 파트너로 선정했다고 설명했다. GC녹십자웰빙의 병·의원 네트워크와 비급여 의약품, 메디컬 에스테틱 사업 역량을 높게 평가했다는 것이다.

라지엘은 현재 중국에서도 허가용 임상 3상 마무리 단계를 진행 중이며, 미국 FDA 임상 3상 진입과 나스닥 상장을 주요 목표로 하고 있다. GC녹십자웰빙은 지분 투자를 통해 국내 사업 성과와 함께 향후 라지엘의 기업가치 상승에 따른 중장기 투자 수익도 기대하고 있다.

김상현 GC녹십자웰빙 대표이사는 "이번 파트너십을 통해 글로벌 메디컬 에스테틱 시장에서 주목받는 라지엘의 혁신 기술을 확보해 에스테틱 사업 포트폴리오를 더욱 강화하게 됐다"며 "미국 FDA 임상 3상 등 글로벌 개발 일정에 맞춰 국내 임상과 허가 절차를 신속히 추진하고, GLP-1 비만치료제 확산 이후 빠르게 성장하는 바디 컨투어링 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com