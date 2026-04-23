GC녹십자웰빙, '라이넥주' 임상 3상 투여 완료…IV 용법 확대

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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자웰빙은 자사의 인태반가수분해물 '라이넥(Laennec)주'가 만성 간질환 환자를 대상으로 진행한 임상 3상 시험에서 모든 대상자 투여를 완료했다고 23일 밝혔다.

이번 임상은 라이넥주의 용량 확대와 투여 경로 확장을 위한 다기관 연구로, 연세대학교 의과대학 세브란스병원을 포함한 국내 18개 의료기관에서 진행됐다. 회사는 고용량 정맥주사(IV) 용법에 대한 안전성과 유효성 평가에 중점을 두고 임상적 근거 확보를 추진했다.

라이넥 [사진=GC녹십자웰빙]

마지막 환자 투여가 완료됨에 따라 GC녹십자웰빙은 주요 평가지표에 대한 데이터 분석에 착수할 예정이다. 최종 결과를 바탕으로 식품의약품안전처에 허가 변경을 신청하고, 상업화 전략도 병행 추진한다는 계획이다.

현재 라이넥주는 근육주사(IM)와 피하주사(SC) 용법으로 사용되고 있다. 향후 정맥주사(IV) 용법이 추가될 경우 환자 상태에 따른 맞춤형 치료가 가능해지고, 의료 현장에서의 활용도와 편의성이 확대될 것으로 기대된다.

회사 측은 이번 임상이 제품 경쟁력 강화의 전환점이 될 것으로 보고 있다.

GC녹십자웰빙 관계자는 "임상 3상 투여 완료는 라이넥주의 시장 경쟁력을 한 단계 높이기 위한 전략적 이정표"라며 "용량 확대를 통해 확보될 데이터를 기반으로 치료 접근성과 시장 경쟁력을 동시에 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 라이넥주는 2005년 출시 이후 만성 간질환 환자의 간기능 개선 효과를 입증해온 제품으로, 누적 생산량 8300만 도즈를 돌파하며 안전성과 유효성을 확보한 스테디셀러로 자리 잡고 있다.

sykim@newspim.com