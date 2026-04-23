장동혁 "해당 행위 후보자 즉시 교체...기강 무너진 군대로 선거 못 이겨"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거를 41일 앞두고 시도당별 선거대책위원회를 구성하고, 당 기강 해이 행위에 대해 강력 대응하겠다고 밝혔다.

장동혁 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "본격적으로 더불어민주당 그리고 더불어민주당 후보와 싸워야 할 시간"이라며 "기강이 무너진 군대로는 전투에서 절대 이길 수 없다"고 강조했다.

장 대표는 "국민의힘은 어제 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 선거대책위원회 체제로 전환하기 위해 시도당별로 선대위를 구성하도록 조치했다"며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.04.23 mironj19@newspim.com

장 대표는 "광역단체장 후보가 결정된 지역은 시도당과 광역단체장 후보자가 협의해서 선대위를 구성하도록 했다"며 "이런 조치는 지방선거가 있을 때마다 매번 있어왔던 조치"라고 설명했다. 이어 "공천 마무리 상황을 지켜보면서 중앙선대위도 구성하도록 하겠다"고 덧붙였다.

그는 "지금부터 발생하는 해당 행위에 대해서는 강력한 조치를 취하겠다"며 "지금부터 발생하는 해당 행위는 선거에 치명적일 수 있기 때문"이라고 말했다.

장 대표는 "해당 행위를 한 사람이 후보자라면 즉시 후보자를 교체하겠다"며 "이제 싸울 상대를 제대로 식별하고 제대로 싸워야 할 때"라고 밝혔다.

oneway@newspim.com