누구나 떠나는 봄여행…교통약자 위한 맞춤형 공공서비스 확대

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 장애인·고령자·영유아 동반 가족 등 교통약자의 이동 편의를 개선한 맞춤형 공공서비스를 확대하며 '누구나 떠날 수 있는 봄나들이' 환경 조성에 나섰다.

행정안전부는 교통약자의 여행·외출 접근성을 높이기 위한 '열린 관광지', '서울동행맵', '국립공원 명소 차량 이동 서비스'를 혁신 공공서비스로 선정해 발표했다고 23일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

국토교통부에 따르면 장애인, 임산부, 고령자 등 교통약자는 전체 인구의 31.5%(2024년 기준)에 달한다. 고령화가 빠르게 진행되면서 이동권 보장에 대한 정책 수요도 지속적으로 증가하는 추세다.

우선 문화체육관광부와 한국관광공사가 추진하는 '열린 관광지'는 장애 여부와 관계없이 누구나 여행을 즐길 수 있도록 무장애 관광 환경을 조성하는 사업이다.

단순한 시설 개선을 넘어 '휠체어를 타고 즐기는 카누' 등 체험형 콘텐츠를 도입해 관광 접근성을 높인 것이 특징이다. 또한 전용 누리집을 통해 전국 약 8500여 개 관광지와 숙박·식음시설 정보를 제공하고 있다.

서울시가 운영하는 '서울동행맵'은 교통약자 맞춤형 길 안내 서비스다. 휠체어, 유모차 이용자를 고려해 경사도, 보도 폭, 단차 등을 반영한 최적 경로를 안내하고, 저상버스 예약과 승하차 지원 기능도 제공한다. 이와 함께 지하철 편의시설, 수유실, 장애인 화장실 등 위치 정보도 실시간으로 확인할 수 있다.

국립공원공단은 이동이 어려운 교통약자를 위해 '국립공원 명소 차량 이동 서비스'를 시범 운영 중이다. 북한산, 무등산 등 전국 11개 국립공원의 주요 명소 14곳에 차량 접근을 지원해 자연 체험 기회를 넓혔다. 해당 서비스는 사전 신청과 추첨을 통해 이용할 수 있으며, 가족 동반 이용도 가능하다.

김민재 행정안전부 차관은 "교통약자의 이동권 보장은 국민의 일상과 직결되는 중요한과제인 만큼, 앞으로도 실생활 밀착형 서비스를 지속적으로 발굴하겠다"라며 "누구나 소외 없이 편리한 행정 서비스를 누릴 수 있도록 혁신 성과를 적극적으로 알리고 확산해 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com