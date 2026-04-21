고유가 지원금 지급 준비...행안부, 시·군·구 부단체장 회의

AI 핵심 요약beta
- 정부가 21일 전국 226개 시·군·구 부단체장과 회의를 열어 27일부터 시작되는 고유가 피해지원금 지급 준비를 점검했다.
- 행안부는 지방정부에 선불카드·지역사랑상품권 충분 확보와 취약계층 보호, 찾아가는 신청 서비스 운영을 요청했다.
- 부정 유통 방지를 위해 신고센터 운영과 모니터링을 강화하고 주민센터 대기공간 마련 등 국민 불편 최소화에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 고유가 피해지원금 지급을 앞두고 지방정부와 주민센터의 철저한 준비를 당부했다.
행정안전부는 21일 전국 226개 시·군·구 부단체장이 참여하는 회의를 열고 고유가 피해지원금 지급 준비 상황을 점검했다고 밝혔다.
이번 회의는 오는 4월 27일부터 시작되는 지원금 지급에 대비해 신청과 지급 과정에서 혼선이 없도록 하기 위해 마련됐다.
행안부는 지방정부에 선불카드와 지역사랑상품권 등 오프라인 지급수단 물량을 충분히 확보하고, 취약계층 여부가 드러나지 않도록 세심하게 설계할 것을 요청했다.
또한 고령자와 장애인 등 거동이 불편한 주민을 위해 '찾아가는 신청' 서비스를 적극 운영하고, 복지 부서와 연계해 대상자를 사전에 파악하는 등 지급 사각지대가 발생하지 않도록 할 것을 강조했다.
부정 사용 방지 대책도 함께 추진된다. 개인 간 거래를 통한 현금화나 타인 명의 사용 등 부정 유통을 막기 위해 지방정부별 '부정유통 신고센터'를 운영하고 모니터링을 강화할 방침이다.
이와 함께 주민센터 내 대기 공간을 마련하고, 민원 담당자 대상 사전 교육을 실시하는 등 신청·지급 과정에서 국민 불편을 최소화하도록 준비를 강화한다.
고유가 피해지원금은 4월 27일부터 5월 8일까지 기초생활수급자·차상위가구·한부모가족을 대상으로 우선 지급된다. 이후 5월 18일부터 7월 3일까지는 미신청자와 일반 국민의 약 70%를 대상으로 2차 지급이 진행된다.
김민재 행정안전부 차관은 "국민께서 불편함 없이 고유가 피해지원금을 지급 받으시기 위해서는 국민과 가장 접점에 있는 시·군·구 및 읍·면·동 주민센터의 역할이 무엇보다 중요하다"며 "지방정부와 긴밀히 협력하여 지급 준비 상황을 꼼꼼히 점검하고 사각지대 없이 모든 분들이 피해지원금을 받을 수 있도록 세심하게 챙기겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com