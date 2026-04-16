행안부, 여름철 자연재난 대비 점검 TF 개최…현장 중심 대응 강화

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 16일 여름철 호우·태풍 등 자연재난에 선제적으로 대응하기 위해 '여름철 자연재난 사전대비 TF' 3차 회의를 16일부터 17일까지 이틀간 개최했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 회의는 본격적인 우기를 앞두고 중앙부처와 지방정부의 준비 상황을 점검하고, 현장의 의견을 정책에 반영하기 위해 마련됐다. 정부는 지난 4월부터 관계기관이 참여하는 TF를 구성해 단계별 점검을 이어오고 있다.

특히 이번 회의는 중앙 및 지방정부 담당자 270여 명이 참여하는 워크숍 방식으로 진행돼, 현장에서 겪는 문제점과 개선 사항을 자유롭게 공유하는 데 초점을 맞췄다.

회의에서는 '인명피해 제로화'를 목표로 한 정부의 여름철 재난 대응 정책 방향이 공유됐으며, 실제 현장에서 정책이 원활히 작동하기 위한 구체적인 실행 방안이 논의됐다.

아울러 올해부터 전국 시·군·구 단위로 확대된 '주민대피지원단' 운영과 관련해, 주민 대피 과정에서 발생할 수 있는 애로사항을 점검하고 개선 방안도 집중적으로 논의됐다.

윤진호 행정안전부 자연재난대응국장은 "기후변화로 인해 예측을 뛰어넘는 기상 상황이 잦아지고 있는 만큼, 인명피해를 막기 위한 철저한 사전 대비가 더욱 중요해지고 있다"며 "정부는 국민께서 안전하게 여름을 보낼 수 있도록, 현장의 목소리를 적극 반영하여 더욱 촘촘하고 실효성 있는 재난 대응체계를 마련해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com