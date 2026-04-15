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행안부, 여수세계섬박람회 준비 점검...공사지연 없이 철저 관리

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  • 김민재 행안부 차관이 15일 영상회의에서 여수세계섬박람회 준비를 점검했다.
  • 공사 지연 우려에 공정 관리와 편의시설 보완을 당부했다.
  • 33억 원 예산 지원으로 화장실 설치와 쓰레기 처리를 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김민재 차관 주재 영상회의...교통·편의시설 등 현장 점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 15일 '2026여수세계섬박람회'의 원활한 개최를 위해 준비 상황을 점검하고 체계적인 관리에 나선다고 밝혔다.

김민재 행정안전부 차관은 이날 황기연 전남지사 권한대행, 정현구 여수시장 권한대행 등이 참석한 영상회의를 열고 박람회 추진 현황을 점검했다.

김민재 행정안전부 차관이 15일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '2026여수세계섬박람회 추진상황 점검 영상회의'를 주재하고 행사 준비 상황을 점검하고 있다. [사진=행안부]

김 차관은 최근 일부에서 제기된 공사 지연 우려와 관련해 "사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 공정 관리에 만전을 기해달라"고 당부했다.

이어 주차장 확보와 셔틀버스 운영, 교통 혼잡 대책, 화장실·쉼터 등 편의시설 설치 및 관리 계획을 집중적으로 점검했다.

특히 박람회 기간 중 많은 관람객이 섬을 방문할 것으로 예상되는 만큼, 부족한 편의시설을 신속히 보완하고 관람객 이동 과정에서 불편이 없도록 철저히 대비할 것을 주문했다.

행안부는 안전하고 쾌적한 행사 운영을 위해 금오도와 개도 등 주요 섬에 이동식 화장실 설치와 해양쓰레기 처리 등에 필요한 예산 33억 원을 여수시에 긴급 지원할 계획이다.

'2026여수세계섬박람회'는 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 전남 여수에서 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 열린다. 주행사장에서는 미디어파사드 주제관과 다양한 전시·체험 프로그램이 마련되며, 금오도와 개도 등 실제 섬을 방문하는 체험형 프로그램도 운영될 예정이다.

김민재 차관은 "이번 2026여수세계섬박람회는 섬을 주제로 한 세계 최초의 박람회로, 섬 주민은 물론 많은 국민의 기대와 관심이 집중되는 중요한 행사"라며 "정부는 여수시, 전라남도와 긴밀히 협력하여 준비 과정 전반을 철저히 점검하고, 빈틈없이 관리해 나가겠다"고 말했다.

 

abc123@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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