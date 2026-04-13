전남도, 20~22일 여수서 '기후환경 에너지대전' 개최

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 13일 20일부터 22일까지 여수 엑스포디지털갤러리에서 KEET를 개최한다.
- 전남·광주가 공동 주최하며 유엔기후주간과 연계해 탄소중립 비즈니스 플랫폼으로 운영한다.
- 신재생에너지 등 전시와 수출상담, 체험 프로그램으로 지역 산업 경쟁력을 강화한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 오는 20일부터 22일까지 여수 세계박람회장 엑스포디지털갤러리에서 '2026 대한민국 기후환경 에너지대전(KEET)'을 개최한다고 13일 밝혔다.
이번 행사는 전남도와 광주광역시가 공동 주최하고 광주관광공사가 주관한다. 유엔기후변화협약 제3차 기후주간(4월 21~25일)과 녹색대전환 국제주간(GX Week)과 연계해 글로벌 탄소중립 흐름을 공유하는 국제 비즈니스 플랫폼으로 운영된다.
전남·광주 통합을 앞둔 시점에 열리는 만큼, 지역의 기후환경·에너지 산업 협력 기반을 강화하고 '전남광주특별시'의 산업 경쟁력을 제시하는 계기가 될 것으로 전남도는 기대하고 있다.
전시회에는 ▲신재생에너지▲태양광(열)▲수질·대기환경▲폐기물처리▲환경신기술▲자원순환▲ESG▲에너지저장장치(ESS)▲분산에너지▲이차전지▲스마트그리드 등 다양한 분야의 기업이 참여해 기술과 제품을 선보인다.
전남도는 환경·에너지 분야 대표 수출행사인 글로벌그린허브코리아(GGHK)와 연계해 수출상담회를 열고 참가기업의 해외 진출 지원에도 나선다.
행사 기간에는 자가발전 자전거 체험, 해양폐기물 업사이클링, 친환경 테라리움 만들기 등 탄소중립 체험 프로그램도 운영해 일반 참관객이 무료로 참여할 수 있다.
김정섭 전남도 환경산림국장은 "유엔 기후주간과 연계한 이번 행사는 지역의 기후환경·에너지 산업 경쟁력을 세계에 알리는 계기가 될 것"이라며 "전남이 대한민국 에너지 전환의 중심지로 도약하는 기반이 되길 기대한다"고 말했다.
ej7648@newspim.com