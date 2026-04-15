행안부, 생활안전 R&D 공모…국민이 직접 안전 해법 찾는다

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16일부터 한달간 접수…우수 아이디어 10건 선정

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 15일 국민이 제안한 아이디어를 기반으로 생활 속 안전 문제 해결 방안을 발굴하기 위해 '2026년 생활안전 R&D 아이디어 공모전'을 실시한다고 밝혔다.

공모전 접수는 4월 16일부터 5월 16일까지 한 달간 진행되며, 개인 또는 단체 누구나 참여할 수 있다.

이번 공모전은 국민이 일상에서 느끼는 위험 요인을 창의적인 아이디어로 제안하면 이를 연구개발(R&D) 사업으로 연계하기 위해 2018년부터 매년 추진되고 있다. 현재까지 총 33건의 아이디어가 실제 연구개발 사업으로 이어졌다.

공모 분야는 ▲자연재난·기후변화 ▲인파사고 ▲선박사고 ▲대형화재 ▲붕괴사고 ▲물놀이사고 ▲교통사고 ▲승강기사고 등 생활안전 전반에 걸쳐 기술적 대응이 필요한 8개 분야다.

참가를 희망하는 경우 '국민생각함' 또는 이메일을 통해 신청서를 제출할 수 있으며, 자세한 내용은 행정안전부 누리집에서 확인할 수 있다.

접수된 아이디어는 전문가 평가와 국민 참여 심사를 통해 연구개발 필요성, 실현 가능성, 창의성 등을 종합적으로 평가해 최종 10건의 우수 아이디어를 선정한다.

선정된 제안자에게는 행정안전부 장관상 5점(각 40만 원)과 한국산업기술기획평가원장상 5점(각 30만 원)이 수여된다.

박형배 행정안전부 안전예방정책실장은 "생활 속 안전 문제 해결을 위해서는 국민의 생생한 경험이 담긴 아이디어가 중요하다"며 "우리 가족과 이웃의 안전을 지킬 창의적인 제안이 많이 발굴될 수 있도록 적극적인 참여를 바란다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com