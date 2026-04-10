행안부, 특별성과 포상금 첫 수시포상…과기정통부 우수기관 선정

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정기·수시 포상 병행…개인 최대 1000만원 '파격 보상' 확산

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 10일 올해 처음 도입된 '특별성과 포상금' 제도의 안정적 정착을 위해 우수 운영기관을 선정하고 첫 수시 포상을 실시한다고 밝혔다.

특별성과 포상금은 공직사회 내 성과 중심 문화를 확산하기 위해 마련된 제도로, 특별한 성과를 창출한 공무원에게 기관장이 최대 3000만원까지 포상금을 지급할 수 있도록 설계됐다.

김민재 행정안전부 차관이 10일 오전 정부세종청사 과학기술정보통신부 청사 입구에서 커피차를 통해 직원들에게 음료를 나눠주며 특별성과 포상금 제도를 홍보하고 있다. [사진=행안부]

행안부는 연말 정기포상과 함께 우수 사례가 발굴될 때마다 즉시 보상하는 수시포상을 병행해 제도의 실효성을 높이고, 각 기관의 운영 역량을 빠르게 끌어올린다는 방침이다.

이번 제1차 수시포상에서는 과학기술정보통신부가 우수 운영기관으로 선정돼 1000만원의 포상금을 받는다.

과기정통부는 탁월한 성과를 낸 공무원 개인에게 기존 관행을 뛰어넘는 1000만원의 고액 포상금을 지급하며 '파격적 보상'이라는 제도의 취지를 충실히 구현했다는 평가를 받았다.

특히 포상 과정에서 발생할 수 있는 '나눠먹기'식 부작용을 차단하기 위해 공정한 지급 기준을 마련한 점도 높은 평가를 받았다. 주공적자와 부공적자를 명확히 구분하고 기여도에 따라 포상금을 차등 지급함으로써 보상의 객관성과 공정성을 확보했다.

행안부는 이러한 선도 사례를 전 부처로 확산해 '열심히 일한 공무원이 확실하게 보상받는' 성과 중심 문화가 공직사회 전반에 정착되도록 지원할 계획이다.

김민재 행정안전부 차관은 "유능한 공직사회를 만드는 힘은 특별한 성과에 대한 차별화된 보상에서 나온다"며 "파격적이고 공정한 보상 모델이 전 부처에 빠르게 확산돼, 역량 있는 공무원들이 자부심을 갖고 업무에 전념할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com