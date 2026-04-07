중진공, 행안부 데이터행정평가 '최우수'…4년 연속 최고 등급

AI 핵심 요약beta
- 중진공이 7일 데이터기반행정 평가에서 최우수 등급을 달성했다.
- 2022년부터 4년 연속 최고 등급을 유지하며 14개 데이터 과제를 반영했다.
- 빅데이터 플랫폼 운영과 AI 튜터 개발로 맞춤형 서비스를 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
684개 기관 중 상위 5% 포함
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소벤처기업진흥공단은 행정안전부가 주관한 '2025년도 데이터기반행정 평가'에서 최고 등급인 '최우수'를 달성했다고 7일 밝혔다. 중진공은 지난 2022년부터 4년 연속 최고 등급을 유지하고 있다.
행안부는 매년 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관을 대상으로 데이터 기반 행정의 이행 수준을 평가한다. 올해는 684개 기관을 대상으로 ▲분석·활용 ▲공유 ▲관리 체계 등 3개 영역 내 16개 지표를 기준으로 평가했다. 등급은 최우수와 우수, 보통, 미흡, 매우 미흡으로 구분된다.
중진공은 전사 디지털 혁신 체계를 구축하고 데이터기반행정 전담 조직을 운영해 정책자금과 수출, 인력, 지역혁신 등 주요 사업에 총 14개 데이터 과제를 반영했다.
주요 성과로는 ▲빅데이터 기반 창업기업 맞춤형 투자지원 ▲채무조정 제도 실효성 제고 ▲연수과정 추천과 인공지능(AI) 튜터 개발 등이 꼽힌다. 이를 통해 맞춤형 정보 제공과 대국민 서비스 품질 향상에 기여했다는 평가다.
또 기업의 재무, 수출, 고용 데이터를 통합 분석해 성장 경로를 예측하고 정책을 추천하는 빅데이터 플랫폼 '비즈패스파인더'를 운영하고 있다. 이를 활용해 중소벤처기업의 데이터 기반 경영을 지원하고 정책 접근성을 높였다.
이 같은 성과를 바탕으로 중진공은 12개 계량지표 전 항목에서 만점을 기록했다. 4개 비계량지표에서도 높은 평가를 받았다.
아울러 데이터·AI 기반 정책사업 성과를 인정받아 '정부혁신 왕중왕전' 장관상과 데이터 산업진흥 유공 표창을 수상했다. 정부혁신 박람회에 참여해 우수 사례 확산에도 나서고 있다.
강석진 중진공 이사장은 "AI와 데이터를 활용한 객관적인 의사결정은 기업 생존과 성장을 위한 필수 조건"이라며 "데이터기반행정 활성화를 통해 공공부문에서 선도적 역할을 수행하고, 중소벤처기업의 AI 전환이 현장에서 가시적인 성과로 이어질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com