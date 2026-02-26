중진공·상명대, 청년 인재양성 '맞손'…"양질 일자리 기회 제공"

중소기업 인력난 해소 협력
기업인력애로센터 매칭 강화
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소벤처기업진흥공단과 상명대학교가 지역 청년 인재 양성과 일자리 연계를 위한 협력에 나선다. 양 기관은 지역·산업 수요에 맞춘 인재를 키워 중소기업 인력 수급 불균형을 완화하겠다는 구상이다.
중진공은 26일 충남 천안시 상명대학교 천안캠퍼스에서 상명대와 '지역·산업 맞춤형 인재 양성 및 중소기업 인력난 해소를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 청년 인재를 양성하는 대학과 중소벤처기업 종합 지원기관이 협력해 중소기업의 인력 수급 불균형을 줄이고, 청년 취업 기회를 확대하기 위해 마련됐다.
양 기관은 협약을 통해 ▲지역·산업 맞춤형 인재 양성 ▲대학 우수 인재와 지역 유망 중소기업 간 일자리 매칭 ▲전문 인력 교류를 통한 산·학·관 협력체계 강화 등 분야에서 협력하기로 했다.
특히 중진공은 일자리 매칭 플랫폼인 기업인력애로센터와 'K-워크' 플랫폼을 활용해 인공지능(AI)과 반도체 등 미래 신산업 분야 인재가 지역 유망 중소기업에 취업하도록 연계를 강화한다. 양 기관은 인재 양성 교육 프로그램을 연계하고, 시설과 공간 등 교육 인프라를 공동 활용해 협력 효과를 높일 계획이다.
앞으로도 중진공은 주요 대학과 협력을 확대해 지역 산업 현장의 인력난을 완화하고, 청년이 중소벤처기업과 함께 성장하는 생태계를 조성한다는 계획이다.
강석진 중진공 이사장은 "청년 인재는 중소벤처기업의 혁신 성장을 이끌 핵심 동력"이라며 "이번 협약이 청년들에게는 꿈을 펼칠 수 있는 양질의 일자리 기회를, 인력난을 겪는 기업에는 단비와 같은 우수한 인재를 연계하는 계기가 되길 바란다"고 강조했다.
김종희 상명대 총장은 "중진공과 협력을 통해 학생들이 현장 실무 역량을 강화하고, 우수한 중소벤처기업에서 자신의 역량을 발휘할 수 있도록 교육 현장에서도 최선을 다하겠다"고 전했다.
