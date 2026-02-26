플랜엠, 美 모듈러 표준 설계체계 공동개발 착수

주거·호텔·의료·교육시설에 적용 가능한 미국형 표준 모듈 체계 공동 개발 추진
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 플랜엠(대표 이민규)과 미국 텍사스 기반 건축설계사무소 Forge Craft Architecture + Design(설립 파트너 겸 COO Rommel Sulit)은 2월24일 미국 전역을 대상으로 한 모듈러 건축 공동 프로젝트 개발·실행을 위해 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약의 핵심은 주거·호텔·의료 모듈러 및 데이터센터 분야에 반복 적용 가능한 미국형 표준 모듈 설계 체계를 공동 개발한다는 점이다.
양사는 한미 통합 설계-납품 패키지를 구축하여 설계 초기 단계부터 제조 공정을 반영하는 DfMA(Design for Manufacturing & Assembly) 방식을 적용해 설계변경 최소화, 원가 절감, 공기 단축을 동시에 달성한다는 계획이다.
이번 협약은 한국 모듈러 제조 역량을 미국시장에 수출하여 현지화 하는 첫 단계이며 현재 플랜엠이 추진중인 인디애나 호텔 프로젝트를 시작으로 수주 범위를 확장할 계획이다.
이후, 미국 내 대학, 대형 주택개발, 호텔 등 양사가 진행중인 모듈러 프로젝트에 적용하고, 미국 전역에 적용 가능한 표준 모듈체계 개발도 병행할 예정이다.
플랜엠은 친환경 모듈러 디자인빌드 전문기업으로, 미국 인디애나주 롯데호텔 프로젝트를 추진 중이다. Forge Craft는 오스틴에 본사를 둔 설계사무소로, 사내 모듈러 스튜디오를 운영하며 미국 다수 주(州) 인증 경험과 철골 모듈러 설계 역량을 보유하고 있다.
플랜엠은 현재 다양한 국내, 외 프로젝트를 위해 전 부문에 대규모 인재 채용을 진행하고 있다.
