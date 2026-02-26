UAE 다녀온 강훈식, 650억 달러 협력사업 추진에 합의

방산분야 350억 달러 협력사업 확정

300억 달러 투자협력 새롭게 개편해

모하메드 대통령 방한 친서 직접 전달

방산협력 프레임워크 등 워킹그룹 운영

원전·AI·첨단기술·문화·교육 협력 확대





[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 전략경제협력 특사로 아랍에미리트(UAE)를 다녀온 강훈식 대통령 비서실장은 26일 "최고위급 간의 심도 있는 논의를 통해 양국은 방산 분야에서 350억 달러(50조원), 투자협력 분야에서 300억 달러(42조원), 합쳐서 650억 달러(92조원) 이상의 사업을 함께 추진하기로 합의했다"고 밝혔다.

강 실장은 이날 오후 인천국제공항에서 기자들과 만나 이번 UAE 방문 결과에 대해 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 26일 인천국제공항에서 귀국 기자회견을 하고 있다. 2026.02.26 the13ook@newspim.com

강 실장은 과학기술정보통신부와 외교부, 산업통상부, 문화체육관광부, 해양수산부, 방위사업청, 우주항공청 등이 참여한 정부 합동 특사단을 이끌고 지난 24~26일 1박 3일 일정으로 UAE을 찾아 협력 강화 방안을 협의했다.

이번 방문은 지난해 11월 이 대통령의 UAE 국빈 방문과 올해 1월 UAE 측 한국 특사인 칼둔 칼리파 알 무바라크 행정청장의 방한에 이어 성사됐다.

한-UAE 정상 간의 공동선언에서 합의한 전략적 협력을 구체화하고 가시적 성과로 연결하기 위해 이번 방문에 나섰다.

강 실장은 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령을 예방하고 방한 초청의 이 대통령 친서를 직접 전달했다. 모하메드 대통령은 조속한 시기에 답방하기로 화답했다.

◆방산 분야 설계·교육훈련·유지보수 전(全) 주기 협력

특히 강 실장은 UAE의 한국 협력 전담 인사인 칼둔 청장과 3차례 밀도 있는 면담을 진행했다. 이를 통해 650억 달러 이상의 협력사업 추진에 합의하는 성과를 이끌어냈다.

원자력발전소와 인공지능(AI), 첨단기술, 문화 등 각 분야에 걸쳐 다음 정상회담까지 가시적인 성과를 도출할 수 있도록 분야별 워킹그룹(실무협의팀)를 꾸려 속도감 있게 후속 논의를 진행하기로 합의했다.

특사단은 이번 방문의 가장 큰 성과로 방산 분야에서 350억 달러 이상의 협력사업을 확정한 것이라고 밝혔다.

한-UAE 관계가 단순히 무기를 사고파는 관계에서 벗어나 설계부터 교육훈련, 유지보수에 이르기까지 방위산업 전(全) 주기에서 협력하기로 했다. 이러한 협력 원칙을 담은 '방산 협력 프레임워크 양해각서(MOU)'도 맺었다.

강훈식 대통령비서실장이 26일 인천국제공항에서 귀국 기자회견을 하고 있다. [사진=KTV]

300억 달러 규모의 투자 협력도 새롭게 개편하기로 합의했다. 지난해 11월 정상회담에서 두 나라가 앞으로 이어질 '백년 동행'을 위해 방산과 AI, 원전, 문화 등 전략협력 분야를 설정함에 따라 투자 협력도 이에 맞춰 재편할 필요성이 생겼다.

새로운 투자 협력은 모하메드 대통령이 약속한 한국에 대한 300억 달러 투자의 실질적인 이행을 포함해 전략적 협력사업 이행과 한국기업의 UAE 진출, 제3국 공동진출을 금융 측면에서 뒷받침한다. 두 나라는 세부 내용 조율을 거쳐 정상회담 계기에 새로운 투자 협력 MOU를 맺기로 했다.

원전 분야에서도 바라카 원전을 통해 쌓은 협력 경험을 토대로 전(全) 주기에 걸친 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다. 핵연료 공급과 원전 정비 역량 강화, 원전 운영에 대한 AI 기술 접목 사업 분야에서 긴밀히 협력하기로 했다.

◆격주 단위로 분야별 워킹그룹 꾸려 운영

AI를 비롯해 전력수요 확대로 글로벌 원전 시장이 확대되고 있음에 주목해 공동진출 실행전략 수립을 위한 구체적인 협의에 조속히 착수하기로 했다. 향후 정상회담 계기에 공동진출 전략 로드맵을 채택하기로 합의했다.

AI와 첨단기술, 문화·교육·보건의료·푸드 분야에서도 정상회담 계기까지 구체적 협력사업을 확정하고 실무협의를 가속화하기로 했다.

격주 단위로 분야별 워킹그룹을 꾸려 운영하기로 했다. 칼둔 청장이 오는 3~4월 재차 한국을 찾아 사업 진전 상황을 서로 점검하고 후속 논의를 이어가기로 합의했다.

