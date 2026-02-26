[종합] UAE 특사 강훈식 "650억 달러 협력사업 추진…방산 프레임워크 MOU 체결"

방산 350억 달러 확정·투자협력 300억 달러 합의

원전 제3국 공동진출 적극 추진…전략 로드맵 채택

한-UAE 간 최고수준 신뢰 확인 통해 MOU 체결

모하메드 대통령 방한 초청, 李대통령 친서 전달

[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 전략경제협력 특사로 아랍에미리트(UAE)를 방문하고 돌아온 강훈식 대통령 비서실장은 26일 "양국의 최고위급 간 심도있는 논의를 거쳐 방산 분야에서 350억 달러(50조원), 투자협력 분야에서 300억 달러(42조원), 합쳐 650억 달러(92조원) 이상의 사업을 함께 추진하기로 했다"고 밝혔다.

강 실장은 "원자력발전소와 인공지능(AI), 첨단기술, 문화 분야 협력 사업도 향후 양국 정상회담까지 실질적인 성과를 도출할 수 있도록 실무 협의를 속도감 있게 진행하기로 했다"고 말했다.

강 실장은 이날 오후 인천국제공항에서 UAE 방문 결과에 대한 귀국 기자회견에서 이같이 말했다.

강 실장은 "대통령 특사로서 과학기술정보통신부와 외교부, 산업통상부, 방위사업청 등 관계자가 참여한 특사단을 인솔해 모하메드 빈 자이드 알 나하얀 대통령을 비롯한 UAE 최고위급 인사들과 양국 경제협력 확대방안을 협의하고 돌아왔다"고 말했다.

강 실장은 "이번 방문은 지난해 11월 이 대통령의 UAE 국빈 방문과 올해 1월 UAE 측 한국 특사 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장의 방한에 이은 후속조치"라고 설명했다.

강 실장은 이번 방문에서 지난해 양국 정상의 공동선언에서 확인한 합의사항과 전략적 협력 방향을 더 구체화하고 가시적 성과로 연결하는 데 중점을 뒀다.

◆모하메드 대통령에 李대통령 방한 초청 친서 전달

강 실장은 "먼저 모하메드 대통령을 예방해 한국으로 초청하는 이 대통령의 친서를 전달했다"며 "한국 담당 특사이자 저의 카운터 파트너인 칼둔 행정청장과 3차례에 걸쳐 밀도 있는 대화를 진행했다"고 말했다.

강 실장은 "UAE는 이 대통령이 처음으로 국빈 방문한 국가이고 우리가 계엄과 내란으로 자존심에 많이 상처를 받았을 때 UAE가 국빈으로 환대를 해줘 국민 자존심을 살려줬다"고 말했다.

강 실장은 "이 대통령과 모하메드 대통령은 정상회담을 거치며 서로 신뢰를 확인했고, 이 대통령 역시 신뢰를 확인하는 친서를 전달했다"고 말했다. 다만 강 실장은 외교 사항이라며 구체적으로 모하메드 대통령의 방한에 대해서는 공개하지 않았다.

강 실장은 이번 방문의 가장 큰 성과로 방산 분야에서 350억 달러 이상의 협력사업을 확정하고 방산 협력 프레임워크 양해각서(MOU)를 체결한 것이라고 꼽았다.

강 실장은 "방산은 안보와 관련돼 있어서 국가 간 최고 수준의 신뢰가 뒷받침돼야 가능하다"며 "이번 MOU 체결은 양국 정상 간 신뢰, 오랜 기간 쌓은 협력의 경험이 있기에 가능한 일이라 생각한다"고 설명했다.

강 실장은 "한국 정부는 이번 MOU가 최종적으로 계약까지 이어져 양국 국익을 극대화하는 방향으로 진행될 수 있도록 UAE와의 방산협력을 흔들림 없이 추진하겠다"고 강조했다.

◆전략적 사업 추진·한국 기업 금융 지원

또 강 실장은 "지난해 11월 양국 정상 간의 합의를 토대로 300억 달러 규모의 투자협력을 새롭게 개편하기로 했다"며 "지난해 정상회담에서 양국이 앞으로 이어질 '100년 동행'을 위한 방산과 AI, 원전, 문화 등 전략협력 분야를 설정함에 따라 투자협력도 재편할 필요성이 생겼다"고 설명했다.

새로운 투자협력은 모하메드 대통령이 약속한 300억 달러의 실질적 이행은 물론 전략적 사업 추진과 한국 기업의 UAE 진출을 금융 측면에서 적극 뒷받침하는 목적을 갖고 있다.

강 실장은 "양국은 세부 조율을 거쳐 정상회담을 계기로 새로운 투자협력 MOU를 체결하기로 합의했다"며 "원전 분야에서도 바카라 원전을 통해 쌓은 협력 경험을 토대로 전 주기에 걸친 협력을 확대하기로 했다"고 밝혔다.

강 실장은 "핵 연료 공급과 원전 정비 역량 등 여러 분야에서 긴밀히 협력하는 한편 AI 등 전력 공급 수요 급증으로 글로벌 원전시장이 확대되고 있음에 주목해 제3국 공동진출을 적극 추진하기로 했다"고 설명했다.

한-UAE는 향후 실무협의를 거쳐 정상회담 계기에 제3국 공동진출 전략 로드맵을 채택한다는 계획이다.

AI와 첨단기술, 문화, 보건·의료, 푸드 분야에서 정상회담까지 구체적인 협력사업을 확정하고 실무협의를 지속적으로 추진하기로 했다.

분야별 워킹그룹도 꾸려 격주 단위로 운영할 예정이다. 오는 3~4월에는 칼둔 행정청장이 방한해 후속 논의를 이어가기로 했다.

강 실장은 방산과 원전 외 AI 분야 협력과 관련해서는 "AI 협력 논의도 착실히 진행되고 있다"고 밝혔다.

강 실장은 "향후 정상회담을 계기로 협력 방안 투자가 구체화할 것 같다"면서 "오늘 설명한 내용들은 양국 정상이 만나기 전 현재 중간 진행 상황에 대한 것"이라고 말했다.

