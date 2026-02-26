[패치노트] 일곱 개의 대죄: 그랜드 크로스·던전앤파이터 모바일·낙원 外

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블은 모바일 RPG '일곱 개의 대죄: 그랜드 크로스' 글로벌 서비스 6주년을 맞아 페스티벌 업데이트를 실시하고 신규 UR 영웅 '절망의 사슬 악몽 살로스'를 추가했다. 6주년 기념으로 '일곱 개의 재앙' 3챕터 스토리와 신규 성물을 선보이고, 28일 출석 시 다이아 최대 200개, 스페셜 미션을 통한 소환 티켓·성장 재료·소망 열쇠를 지급한다. 또 소망 열쇠를 활용해 성장 재화와 카드팩 등을 선택하는 위시박스, 최대 다이아 600개를 얻을 수 있는 에세트의 행운 이벤트, 다이아 페이백·SSR 목걸이 77개 쿠폰 등을 제공하는 '777 릴레이 캠페인' 3차 혜택도 진행한다.
넥슨은 모바일 액션게임 '던전앤파이터 모바일' 출시 4주년을 맞아 3월 8일 오후 6시 서울 WDG 스튜디오 홍대에서 디렉터 소통 행사 'DM(Director's Message)'을 열고, 2026년 상반기 업데이트 계획 발표와 Q&A를 진행한다. 동시에 항마력 12만 이상, 15단계로 구성된 신규 챌린지 던전 '증명의 전장'을 업데이트해 주간 보상과 기록 등록 기능을 제공한다. 3월 26일 오전 6시까지는 던전 재료로 포션을 제작하고 누적 참여에 따라 붕어빵 모자·크리쳐 상자 등을 주는 '블레이드의 와플 굽기', 작물 재배로 라이언 코크스와 던전 특산물 상자를 얻는 '알쏭?달콤! 캔디바' 등 4주년 기념 인게임 이벤트도 진행한다.
넥슨은 좀비 생존 신작 '낙원: LAST PARADISE' 글로벌 클로즈 알파 테스트를 3월 12일 오전 9시부터 16일 오후 5시까지 스팀 PC 버전으로 한국을 포함한 동아시아·북미·남미 일부 지역에서 진행한다. 이번 테스트에서는 소방 도끼·해머·진압 방패 등 60종 이상 근접 무기와 리볼버·피스톨 등 7종 원거리 무기를 추가해 전투 경험을 확장하고, 러너·폴리스맨·스크리머 등 6종 특수 감염자를 도입해 전략성을 높인다. 또 낮·밤·폭우 등 환경 변화와 액티브·패시브를 조합하는 스킬 트리, 숙소 가구 배치와 시민 등급 상승을 통한 거주지 확장 등 생존·생활 시스템을 강화했으며, 참가자는 스팀 상점 페이지에서 테스트를 신청할 수 있다.
넷마블은 MMORPG '블레이드 & 소울 레볼루션'에서 매일 미션으로 펫 '백몽'을 성장시키고 목표 단계 달성 시 최대 '신화 장비 도안'을 얻을 수 있는 육성형 '환상의 백몽 키우기' 이벤트를 실시한다. 혈풍지대에는 각 세력 부활지 후방에 하루 4회 등장하는 필드 보스와 보스 러시 '별각룡의 둥지'를 추가해, 참여자 전원에게 '100% 고대 강화 성공 쿠폰' 획득 기회를 제공하고 기여도에 따라 최대 신화 장비 도안을 지급한다. 이 밖에도 '가호 더블업', '던전으로 떠나요', '달빛 속의 전투' 등 3월 5일 업데이트 전까지 다양한 이벤트를 열어 상급 가호석, 신화 복구석 조각, 고대 입장권 조각 등 성장 보상을 지원한다.
origin@newspim.com