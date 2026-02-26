오브젠, 'Strategy APAC' 파트너상 수상

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 오브젠은 미국 라스베이거스에서 열린 'Strategy WORLD 2026'에서 '2025 APAC Partner of the Year(아시아·태평양 올해의 파트너상)'를 수상했다고 26일 밝혔다.
오브젠 측은 "최근 합병한 데이터 분석 기업 잘레시아가 지난 한 해 동안 Strategy(구 MicroStrategy) 솔루션 기반 프로젝트를 수행하며 거둔 사업 성과와 성장 기여도를 인정받아 수상으로 이어졌다"며 "잘레시아는 Strategy AI 프로젝트와 클라우드 제품(MCE) 공급 사업을 수행하며 레퍼런스를 축적, 2025년 매출 성장 성과를 기록했다"고 밝혔다.
오브젠은 합병 이후 'Strategy' 사업 부문과 전문 인력을 승계하고 기존 조직 체계를 유지해 고객 지원을 이어가고 있다. 유용희 오브젠 대표는 "이번 수상은 그동안 현장에서 쌓아온 전문성과 고객 신뢰의 결과"라며 "급변하는 AI 시장 환경 속에서 고객에게 최상의 가치를 제공하고, 지속적인 기술 혁신을 통해 시장 영향력을 더욱 확대해 나가겠다"고 전했다.
한편 Strategy WORLD는 글로벌 비즈니스 인텔리전스 플랫폼 기업 Strategy가 매년 개최하는 데이터·AI 컨퍼런스다.
