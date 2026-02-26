김교흥, 인천시장 출마 철회…'원팀' 강조하며 박찬대 지지 선언

현재 민주당 인천시장 출마 선언은 박찬대가 '유일'
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 김교흥 더불어민주당 의원이 6·3 지방선거 인천시장 출마를 철회했다. 이로써 민주당의 인천시장 후보는 박찬대 의원으로 좁혀지게 됐다.
김 의원은 26일 국회에서 기자회견을 열고 "지방선거 완승과 이재명 정부의 성공을 위해 더 큰 선택을 하고자 한다"며 이같이 밝혔다.
김 의원은 "역대 선거에서 인천의 민심은 대한민국의 바로미터였다"며 "특히 인천은 야당 현역 시장의 실정으로 반드시 시장을 교체해야 하는 곳"이라고 말했다.
이어 "우리가 해야 할 일은 지방선거 승리로 민생 경제를 살리고 내란 세력을 완전히 척결하는 것"이라며 "원팀으로 인천 탈환에 함께하겠다"고 강조했다.
앞서 김 의원은 지난달 22일 국회 기자회견실과 미추홀구 옛 시민회관쉼터 등에서 인천시장 출마를 공식 선언한 바 있다.
김 의원은 기자회견을 마친 후 기자들과 만나 "인천을 하나로 묶을 수 있도록 원팀·원보이스로 시너지 효과를 내서 인천시장 선거를 준비하는 것이 맞다"며 "박 의원을 지지하고 시장이 될 수 있도록 도와줘야 한다"고 밝혔다.
