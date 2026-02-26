산업은행, 금융성장펀드 4500억원 관리할 재정모펀드 위탁운용사 3개사 선정

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회는 금융성장펀드의 간접투자분야의 재정 투입분 4500억원을 관리할 재정모펀드의 위탁운용사 3개사를 최종 선정했다고 26일 밝혔다.
간접투자 방식은 재정과 첨단전략산업기금이 직접 자금을 추자하는 것이 아니라 전문적 투자 역량을 갖춘 민간 전문 투자자를 선발하고, 그들의 선구안을 활용해 기업에 투자하는 방식이다. 재정모펀드는 산업은행과 함께 재정 자금을 관리 및 공급해 민간자본 유입을 견인하는 마중물 역할을 담당하는 동시에 전문적인 투자 역량을 갖춘 민간 전문 투자자를 선별하는 등 간접투자 운영의 전략적 컨트롤타워 역할을 수행하는 것이다.
한국산업은행은 재정모펀드 운용사 공모 과정에서 4개 분야(국민참여형, 산업지원, 집중지원, 초장기기술투자)에 3개 운용사를 선정했다. 일반 국민이 투자하는 국민참여형펀드(1200억원)에는 한국성장금융투자운용이 선정됐고, 기관투자자자금을 모집·운용하는 일반 정책성펀드의 경우 산업전반지원 분야(1600억원)에 신한자산운용, 스케일업·개별산업·지역전용 등 집중지원 분야(900억원)에 한국성장금융투자운용, 초장기기술투자 분야(800억원)에 우리자산운용이 재정모펀드 운용사로 선정됐다.
금번 선정된 재정모펀드 운용사는 산업은행과 함께 민간전문투자자(자펀드 운용사) 선정을 주관하고, 이 민간전문투자자들이 지켜야 할 정책목표와 투자가이드라인을 설정하는 역할을 담당하게 된다. 이를 통해 국민성장펀드는 민간투자전문가의 선구안을 활용해 투자대상을 발굴하는 동시에, 국가적 전략분야인 첨단산업으로도 자금이 원활히 흘러가도록 유도하는 마중물 역할도 수행하게 된다.
국민참여형펀드는 3월 중 일반국민들의 자금을 모집하는 기능을 담당하는 '공모펀드 운용사'를 선정하고 4월까지 자펀드 운용사 선정작업을 진행할 계획이다. 이후, 판매채널 협의 등을 거쳐 5월말~6월경(잠정) 상품을 출시할 계획이다. 목표금액은 6000억원, 후순위 재정 포함 시 총 7200억원 규모다.
일반 정책성펀드의 경우 6월(산업전반, 스케일업·개별산업·지역전용) 또는 8월(초장기기술투자)까지 자펀드 운용사를 선정하고, 이후 자펀드 운용사에 의한 기관투자자 자금모집을 거쳐 이르면 연말부터 산업현장에 자금이 투입될 예정이다.
