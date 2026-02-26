KB운용, 'RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50' ETF 출시

우량채 50% 구성…퇴직연금 100% 가능
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용은 26일 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 25%씩 편입하고 우량 채권 50%를 담은 'RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50' ETF(상장지수펀드)를 국내 최초로 출시했다고 밝혔다.
이 상품은 두 종목에 총 50%를 투자하고 나머지 50%는 단기 국고채 등 우량 채권에 투자하는 채권혼합형 ETF다. AI 반도체 시장에서 핵심 기업으로 평가받는 두 종목에 집중 투자하면서 채권을 통해 변동성을 완화하는 구조다.
퇴직연금(DC·IRP) 규정상 해당 ETF는 안전자산으로 분류된다. 현행 제도에 따르면 퇴직연금 계좌는 주식형 ETF 등 위험자산 투자 한도가 70%로 제한되며 나머지 30%는 원리금 보장 상품이나 채권혼합형 등 안전자산에 투자해야 한다.
이 ETF는 주식 비중이 50%임에도 채권혼합형으로 인정돼 퇴직연금 계좌에서 100% 편입이 가능하다. 이를 활용할 경우 계좌 전체 기준 실질적인 주식 노출도를 70% 이상으로 높일 수 있다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF는 국내 대표 반도체 기업의 성장 동력에 투자하면서도 채권을 통해 연금 자산에 요구되는 안정성을 동시에 확보할 수 있는 상품"이라며 "퇴직연금 계좌에서 보다 적극적인 자산 배분을 원하는 투자자에게 효율적인 대안이 될 것"이라고 말했다.
한편 해당 ETF는 퇴직연금 계좌뿐 아니라 일반 주식 계좌와 ISA(개인종합자산관리계좌)에서도 매매할 수 있다.
