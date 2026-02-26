토스뱅크 K-패스 체크카드, 커뮤터스 클럽 출시…토스뱅크 2000원 추가 캐시백

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 토스뱅크는 26일 '토스뱅크 K-패스 체크카드'를 출시했다고 밝혔다.
토스뱅크는 국토교통부가 주관하는 K-패스 사업에 참여해 교통비 절감 효과를 높였다. K-패스는 월 15회 이상 대중교통을 이용하면 일정 비율로 환급받는 제도로, 기본형과 '모두의 카드' 등 다양한 유형이 존재한다. 자동 적용되는 방식에서 환급액이 가장 큰 혜택이 주어진다.
토스뱅크는 월 대중교통 이용금액이 4만원 이상일 경우 2000원의 캐시백을 추가로 제공한다. 3월 한 달간은 조건에 상관없이 기본 2000원 외에 1000원을 더해 총 3000원의 캐시백을 지급하는 프로모션도 실시한다. 정부 환급금과 추가 캐시백은 익월 25일경 토스뱅크 통장으로 입금된다.
또한 토스뱅크는 K-패스 참여 사업자 중 최초로 회원 가입 및 카드 연동 프로세스를 앱 내에서 완료할 수 있도록 했다. 기존 K-패스 카드를 발급받은 후 별도로 회원 가입과 카드 등록을 해야 했지만, 이제는 모든 절차를 한 번에 처리할 수 있다. 기존 타사 K-패스 이용 고객도 새 카드 발급 후 등록이 용이하다.
갤럭시 이용자는 실물 카드 없이 모바일로 K-패스 교통카드를 사용할 수 있으며, 삼성페이에서 '이즐'을 통해 등록할 수 있다.
K-패스 체크카드는 연회비가 없으며, 기존 토스뱅크 체크카드와 동일한 상품이다. 기존 혜택을 유지하면서 교통비 혜택이 추가되지만, K-패스 혜택은 전용 카드로 발급받아야 적용된다.
토스뱅크는 이번 K-패스 체크카드를 '커뮤터스 클럽'으로 자리매김하며 대중교통을 이용하는 고객들의 경험을 향상시키고 있다. K-패스 이용 고객은 '자린고비 채팅방'에 참여해 교통비 절감 노하우를 나누고 절약 방법을 공유할 수 있다.
카드 디자인은 반복되는 이동을 일상의 루틴으로 바라보는 클럽의 취지를 반영해 간결하고 절제된 방식으로 완성됐다. 관계자는 "K-패스 체크카드는 이동이 혜택으로 거듭나도록 설계된 카드"라며 "이용 경험을 지속적으로 강화할 것"이라고 강조했다.
