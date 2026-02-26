외교부, "남북 평화공존 노력 지속…적대와 대결의 언행 삼가야"

"북·미 대화 조속히 이뤄지도록 한·미 공조"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 26일 김정은 북한 국무위원장이 정부의 대북 유화 노력을 기만극이라고 비난한 것에 대해 "적대와 대결의 언행을 삼가고 상호존중과 신뢰의 토대를 만들어야 한다"고 밝혔다.
박일 외교부 대변인은 26일 정례브리핑에서 "정부는 한반도의 완전한 비핵화 목표를 견지하며 국제사회의 긴밀한 공조 하에 북핵 문제 해결에 실질적 진전을 이루기 위한 노력을 계속 경주해 나갈 것"이라며 이같이 밝혔다.
박 대변인 또 "정부는 남북이 평화롭게 공존하고 함께 번영하는 상생의 미래를 열어나가기 위한 노력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다. 박 대변인은 이어 "정부는 북·미 대화가 가급적 조속히 이루어질 수 있도록 긴밀한 한미 공조 하에 필요한 외교적 노력을 지속해 나갈 것"이라고 강조했다.
북한 조선중앙통신은 이날 김 위원장이 9차 당대회 총화보고에서 "한국의 현 정권이 겉으로 표방하는 유화적인 태도는 서투른 기만극이고 졸작"이라고 비난했다고 보도했다.
김 위원장은 "한국과 연계가 완전히 소거된 현 상태를 영구화하고 어떤 경우에도 오도된 과거를 되살리지 않을 것"이라며 남북 관계를 '적대적 두 국가'로 규정한 기존의 기조를 재확인했다. 그러나 김 위원장은 미국에 대해서는 "우리 국가의 현 지위(핵보유국)를 존중하며 대조선 적대시 정책을 철회한다면 우리도 미국과 좋게 지내지 못할 이유가 없다"며 대화 가능성을 시사했다.
