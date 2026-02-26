서울 북창동 식당서 화재 발생...일대 혼란

현재까지 인명 피해 없어

세종대로 하위차로 일부 통제

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 26일 오후 서울 중구 북창동의 한 식당에서 화재가 발생해 소방 당국이 약 3시간째 진화에 나서고 있다. 중부소방서는 이날 오후 6시 22분께 북창동의 한 상가건물 2층 음식점에서 회색 연기가 난다는 신고를 받았다.

소방 당국은 인원 90여명, 장비 20여대를 동원해 화재를 진압하고 있다. 선착대가 오후 6시 28분께 도착했다. 그러나 아직 초진은 이뤄지지 못한 것으로 전해졌다.

당국은 건물이 노후화돼 붕괴 위험이 있다는 점을 감안해 외부에서 진화 작업을 진행 중인 것으로 알려졌다. 화재로 식당 주인, 손님 등이 대피했지만 현재까지 파악된 인명 피해는 없다.

화재로 인해 해당 건물 인근에서 혼란이 빚어졌다. 오후 6시 48분께부터 진화 작업을 위해 숭례문에서 시청역까지의 세종대로 하위차로도 일부를 통제하고 있다.

중구는 오후 7시 28분 "건물 화재로 다량의 연기가 발생했으니 인근 시민은 연기 흡입에 유의하시고 차량은 우회하길 바란다"는 내용의 안전안내문자를 발송했다.

