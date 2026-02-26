NH농협은행, 해외점포 대상 내부통제 역량 강화 회의 개최

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 25일 해외점포장 및 직원들과 글로벌 내부통제 역량 강화를 위한 화상회의를 개최했다고 26일 밝혔다.
이번 회의는 해외사업 확대에 따른 내부통제 체계 점검과 국가별 규제 환경 변화에 효율적으로 대응하기 위해 마련됐다. 회의에서는 최근 글로벌 금융환경 변화와 각국의 규제 강화 흐름에 맞춰 ▲해외점포 내부통제 운영 방향 ▲국내외 사고사례 분석 ▲내부통제 강화 방안 협의 등이 논의됐다.
이재홍 준법감시인은 "해외점포의 내부통제 수준은 금융기관의 신뢰도와 직결되는 핵심 요소"라며 "본점과 해외점포 간의 긴밀한 소통 및 교육을 통해 글로벌 수준의 내부통제 체계를 지속적으로 강화할 것"이라고 전했다.
한편, 농협은행은 현재 미국, 영국, 호주, 중국, 베트남, 인도, 캄보디아, 미얀마 등 8개국에서 11개 해외점포를 운영하고 있으며, 강태영 은행장은 지난 1월 해외점포장들과 화상회의를 통해 무사고 글로벌 네트워크 구현을 다짐한 바 있다.
