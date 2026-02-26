hy, 프리바이오틱 소재 PME 기능성 입증…장 염증 완화 효과 확인

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = hy가 식물 유래 프리바이오틱 소재 '프리바이오틱 복합 추출물(PME)'의 장 염증 완화 및 장벽 보호 효과를 확인하고 관련 연구 결과를 SCIE급 국제학술지에 게재했다고 26일 전했다. hy는 이번 연구를 통해 프로바이오틱스와 시너지를 낼 수 있는 프리바이오틱 소재의 기능성을 과학적으로 입증했다는 설명이다.
PME는 녹두, 팥, 회향을 최적 비율로 혼합 추출한 식물 기반 소재로, 장내 유익균의 먹이 역할을 하는 프리바이오틱 성분을 함유하고 있다. 연구 결과 염증을 유도한 인간 대장 상피세포에서 염증성 지표 물질인 사이토카인(TNF-α, IL-1β)의 발현이 유의적으로 감소했다. 동시에 장벽 유지에 중요한 단백질인 Claudin-1과 Occludin의 발현이 증가하며 장 상피 장벽 강화 효과도 확인됐다.
동물 실험에서도 유사한 결과가 나타났다. 대장염을 유도한 동물 모델에 PME를 투여한 결과 대장 길이 감소 억제, 장 투과성 개선, 혈청 내 염증성 사이토카인 감소 등 장 건강 개선과 관련된 유의미한 변화가 관찰됐다. 연구진은 PME에 함유된 항산화·항염 성분 비텍신(Vitexin)이 장내 환경 개선에 주요 역할을 한 것으로 분석했다.
마이크로바이옴 분석에서는 유익균 증가 효과도 확인됐다. PME 섭취 시 비피도박테리움(Bifidobacterium) 비중이 증가한 반면 염증과 연관된 유해균 비율은 감소하는 경향을 보였다. 이는 장내 미생물 균형 개선 가능성을 시사하는 결과로 평가된다.
hy는 이번 연구를 기반으로 마이크로바이옴 연구를 확대해 나갈 계획이다. 김용태 hy 프로바이오틱스팀장은 "이번 연구는 프로바이오틱스뿐 아니라 시너지를 낼 수 있는 프리바이오틱 소재의 기능성을 과학적으로 확인한 사례"라며 "hy가 축적해 온 균주 및 천연물 라이브러리를 바탕으로 마이크로바이옴 연구를 고도화해 나가겠다"고 말했다.
