엔씨, '리니지 클래식' 클린 캠페인 진행

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 엔씨소프트는 '리니지 클래식(Lineage Classic)'의 비정상 플레이 근절을 위한 '클린 캠페인'을 진행한다고 26일 밝혔다.
'리니지 클래식'은 이용자들의 원활한 플레이를 저해하는 비정상적인 행위를 적극적으로 제재하고 있다. 2주 동안 운영정책을 위반한 150만개 이상의 계정을 이용약관에 따라 조치했다.
엔씨는 오는 3월 25일까지 '클린 캠페인'을 진행한다. 이용자는 '신고 기능' 가이드를 확인하고 매크로·비인가 프로그램 사용이 의심되는 캐릭터를 신고해 참여할 수 있다.
유효한 신고를 접수한 이용자에게는 '호칭: 전설의 수호자' 플레이에 도움이 되는 소모성 아이템 등을 선물로 지급한다.
비정상 플레이 캐릭터를 차단하기 위한 게임 내 시스템도 적용했다. 일부 필드와 던전에 배치된 '경비병' NPC(Non Player Character)는 운영정책을 위반하는 캐릭터를 추적해 플레이를 방해한다.
'리니지 클래식'과 이벤트에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지와 브랜드 웹사이트에서 확인할 수 있다.
