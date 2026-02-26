포항 '죽도시장 동빈교' 28일 전면 개통...새 단장·구조적 안전성 확보

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 포항의 '죽도시장 동빈교'가 안전성을 대폭 강화하는 등 새 단장을 마무리하고 오는 28일 전면 개통된다.
죽도시장을 잇는 교통 편의성이 크게 향상되고 교량의 구조 안전성을 확보해 시민들의 불안이 말끔하게 해소될 것으로 기대된다.
앞서 포항시는 지난 2023년 8월 교량 인근 도로 침하 관련 시민 민원이 접수되면서 대형 사고 예방과 시민 안전 확보를 위해 '긴급 통행 제한' 조치를 내리고 정밀 안전 진단을 통한 원인 분석과 함께 본격적인 개체 공사에 착수하는 등 구조적 안전성 확보에 들어갔다.
포항시는 또 공사 기간 동안 죽도시장을 이용하는 시민들의 불편 최소화를 위해 단계별 시공과 부분 개통을 병행하는 등 시민 이동권 보장에 만전을 기했다.
여기에 지난해 9월 1차 구간을 임시 개통해 일부 통행로를 확보한 데 이어 나머지 2차 구간 공사를 최근 마무리하고 이달 28일을 기해 전 구간 통행을 재개한다.
포항시 관계자는 "장기간 공사에 따른 불편을 감내해 준 시민들께 감사드린다"며 "앞으로도 주요 도로와 교량 등 기반 시설에 대한 안전 관리를 강화하겠다"고 말했다.
포항시는 전면 개통 이후에도 주변 도로 침하 여부와 시설물 상태를 지속적으로 모니터링해 재발 방지와 안전사고 예방에 만전을 기할 방침이다.
