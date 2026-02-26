깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (2/26)

숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 2월26일 제공한 콘텐츠입니다.
[AI의 종목 이야기] 'AI 공포 한복판' 세일즈포스, 매출 가이던스 기대 미달
[AI의 종목 이야기] 스노우플레이크 매출 전망, 기대 부응 실패
[AI의 종목 이야기] 뉴타닉스 시간 외 20%대 급등, AMD와 파트너십
REGN ① 비만·암·유전자···특허 절벽 앞에 오히려 성장 옵션
[AI의 종목 이야기] 토요타, 3조엔 지분 매각 카드 '만지작'
[AI의 종목 이야기] 토요타, 관세·중국 공세에도 1월 판매 최고치
[AI의 종목 이야기] 샤오미 전기차 화재 참사 도어 핸들 작동 안된 탓
[AI의 종목 이야기] 디아지오, 새 CEO 실적 경고에 주가 급락
[AI의 종목 이야기] 세쿼이아 "AI 공포 과장, S/W 더 강해질 것"
AI 시대 고성장 산업 '전자포'① 투자가치 급상승, 왜 주목하나
[중국증시 데일리 이슈(2.26)] 상하이 부동산 완화책, 홍콩 주택거래 인지세 인상, 쓰촨성 서비스업 발전 로드맵, 엔비디아∙바이두 실적, 중국 박스오피스 1위 등
[AI의 종목 이야기] 中 격력전기 최대주주, 최초로 1억주 이상 지분 매각
[AI의 종목 이야기] 텐센트, 7개월간 '중금공사 H주' 960억 이상 매각
[AI의 종목 이야기] 中 CPU∙DCU 개발사 해광정보, 순익 31.66%↑
[AI의 종목 이야기] 中 양돈 대장주 '온씨식품', 실적 부진 속 '글로벌화·양계 집중'
[AI의 종목 이야기] 中 '유동과기', 유럽 패키징 솔루션 업체 '길버트' 지분 60% 인수
에베루스 ① 데이터센터 건설 붐 타고 사상 최대 실적 달성
[AI의 종목 이야기] 모간스탠리 "AI 우려가 촉발한 매도세가 오히려 기회"...추천 종목은
[AI의 종목 이야기] TJX, 연간 매출과 이익 전망 기대에 못 미쳐
[AI의 종목 이야기] 서클 28% 급등...USDC 유통량 늘며 수익 증가
[AI의 종목 이야기] 액손 24% 급등...미 정부 지출 확대로 순익 '기대 이상'