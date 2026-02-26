원주시 "최혁진 의원 법사위 발언, 행정 왜곡·공직자 명예 훼손…허위 주장 유감"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시가 지난 23일 국회 법제사법위원회 회의에서 나온 최혁진 더불어민주당 의원의 주민자치 관련 발언에 대해 "사실과 다른 내용으로 원주시 행정을 왜곡하고 공직사회의 명예를 훼손한 매우 부적절한 발언"이라며 공식 입장을 내고 강하게 반발했다.
원주시는 26일 입장문을 내고 "행정을 동원해 특정 단체를 괴롭혔다는 주장은 명백한 허위"라며 "원주시는 그간 주민자치 활성화를 위해 책임 있는 행정을 지속해 왔음을 분명히 밝힌다"고 했다.
시는 또 "공무원들이 공무상 비밀을 누설하거나 부당하게 관여한 것처럼 단정적으로 언급한 것은 원주시 2000여 공직자의 명예와 사기를 심각하게 훼손하는 중대한 사안"이라며 "근거 없는 일방적 주장과 과도한 표현은 결코 정당화될 수 없다"고 강조했다.
현재 주민자치 관련 사안은 수사기관 조사가 진행 중인 것으로 알려졌다. 원주시는 "수사에 적극 협조해 철저한 진상 규명이 이뤄지도록 할 것"이라며 "사실과 다른 발언에 대해서는 강한 유감을 표명하고 책임 있는 사과와 정정을 요구한다. 향후에도 시정의 명예를 훼손하는 행위에 대해서는 단호하게 대응하겠다"고 밝혔다.
