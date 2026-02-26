3월 中企 경기전망지수 82.5...전월 대비 3.0p 상승

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 3월 중소기업 경기전망지수가 82.5로 전월 대비 3.0p(포인트) 오른 것으로 집계됐다.
26일 중소기업중앙회는 이같은 내용을 담은 '3월 중소기업 경기전망조사' 결과를 발표했다. 중소기업중앙회는 지난 9일부터 13일까지 2908개 중소기업을 대상으로 해당 조사를 실시했다.
조사에 따르면 3월 업황전망 경기전망지수(SBHI)는 82.5로 전월 대비 3.0p 상승했다. 지수가 100보다 낮으면 부정 전망이 더 많다는 의미다.
제조업의 3월 경기전망은 전월 대비 7.2p 상승한 88.1이며 비제조업은 전월 대비 1.2p 상승한 80.0으로 나타났다.
제조업에서 산업용 기계 및 장비수리업(72.2→97.2, 25.0p↑), 고무 제품 및 플라스틱 제품(66.1→86.6, 20.5p↑)을 중심으로 16개 업종이 올랐다. 가구(88.3→81.1, 7.2p↓), 음료(94.0→87.2, 6.8p↓) 등 7개 업종은 내렸다.
비제조업에서는 건설업(67.0→70.3)이 전월 대비 3.3p 올랐고, 서비스업(81.2→81.9)은 전월 대비 0.7p 상승했다.
서비스업에서 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(73.8→85.1, 11.3p↑)과 수리 및 기타 개인서비스업(80.1→82.8, 2.7p↑) 등 8개 업종이 전월 대비 상승한 반면, 숙박 및 음식점업(84.1→82.2, 1.9p↓), 부동산업(92.9→92.8, 0.1p↓) 등 2개 업종은 전월 대비 하락했다.
수출(79.6→86.0), 내수판매(80.4→82.0)는 전월 대비 상승했지만 자금사정(82.9→80.3), 영업이익(78.8→77.4)은 전월 대비 하락했다. 역계열 추세인 고용(97.1→97.4)은 전월 대비 악화될 것으로 전망됐다.
최근 3년간 동월 항목별 SBHI 평균치와 비교해보면 제조업에서 설비·재고·고용을 제외한 다른 항목은 이전 3년 평균치보다 개선될 것으로 조사됐다. 비제조업에서는 수출·고용을 제외한 모든 항목이 이전 3년 평균치보다 나아질 것으로 전망됐다.
2월 중소기업 경영상 애로요인 중 '매출(제품판매) 부진(55.7%)'의 응답 비율이 가장 많았고, 인건비 상승(36.6%)·업체 간 경쟁심화(32.1%)·원자재(원재료) 가격상승(30.4%) 등이 뒤를 이었다. 지난달 중소제조업 평균가동률은 73.8%로 전월 대비 1.7%p 하락했다.
