박민우 AVP 본부장 "포티투닷 잠재력으로 모빌리티 리더 도약"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 박민우 현대자동차그룹 첨단차플랫폼(AVP) 본부장(사장) 겸 포티투닷 대표가 취임 직후 내부 소통에 나서며 조직 결속과 기술 시너지 강화를 강조했다.
박 대표는 26일 경기도 성남 포티투닷 판교 사옥에서 임직원들이 참석한 '올 핸즈 미팅(All-hands Meeting)'을 열고 "포티투닷이 가진 잠재력을 바탕으로 현대차그룹이 모빌리티 산업의 리더 기업으로 자리매김하는 데 기여하겠다"고 밝혔다.
올 핸즈 미팅은 전사 구성원이 참여해 주요 방향성과 현안을 공유하는 내부 소통 행사로, 조직별 또는 전사 단위로 수시 개최된다. 지난달 송창현 전 대표의 후임으로 선임된 박 대표는 지난 23일 첫 출근 이후 사흘 만에 임직원들과 직접 소통에 나서며 조직 안정화 행보를 보였다.
이날 박 대표는 포티투닷의 향후 방향성과 관련해 고객 관점에서의 기술 개발을 최우선 가치로 제시하고, 현대차그룹 AVP 본부와의 긴밀한 협력을 통해 시너지를 창출해야 한다고 강조한 것으로 전해졌다.
그는 또 직원들에게 떡과 '두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)'를 기념 선물로 전달했다. 찰떡처럼 하나의 팀으로 협력하고, 쫀득한 조직 시너지를 만들어가자는 의미를 담았다는 설명이다.
chanw@newspim.com