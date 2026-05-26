국민의힘 "민주, 5·18 선택적 분노…유흥주점·일베 논란 먼저 돌아보라"

"대검 예산 전수조사는 권력남용"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 최수진 국민의힘 중앙선대위 공보단장은 26일 5·18 민주화운동 관련 스타벅스 논란을 두고 이재명 대통령과 여당을 향해 "남에게만 엄격한 잣대를 들이대며 본인들 논란부터 돌아보라"고 비판했다.

최 단장은 이날 논평을 통해 "특정 기업이 5·18을 마케팅에 잘못 활용했다면 당연히 비판받아야 하지만, 지금 이재명 대통령과 여당이 보여주는 모습은 원칙 있는 대응이 아니라 뻔뻔한 '선택적 분노'에 가깝다"며 "똑같은 잘못을 두고 내 편에게는 침묵하면서 남에게만 핏대를 세운다면, 어느 국민이 그 진정성을 믿겠느냐"고 지적했다.

최수진 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

최 단장은 "5·18 민주화운동의 숭고한 정신 훼손이 정말 심각한 문제라면 먼저 과거 자신들의 논란부터 돌아봐야 한다"며 "과거 5·18 전야제 당시 유흥주점 논란으로 비판받았던 우상호 후보, 송영길 후보, 김민석 총리부터 같은 기준이 적용돼야 한다"고 강조했다.

이어 "과거 극우 커뮤니티인 '일베'에 접속하고 민주화운동을 폭동이라 믿었다고 발언해 논란을 빚었던 이재명 대통령 본인과 단순 주취 폭력을 5·18 프레임으로 덮으려 한다는 지적이 있는 정원오 후보 역시 투명하게 해명해야 한다"고 촉구했다.

최 단장은 "더욱 황당한 것은 대검찰청이 올해 1월부터 해당 카페에서 결제한 소관 부서의 예산 내역을 전수조사하라고 지시했다는 사실"이라며 "사태가 터지기도 전인 1월부터 커피를 마시지 말았어야 했다면, 우리 공무원들은 모두 미래를 내다보는 무당이라도 되어야 하느냐"고 반문했다.

그러면서 "기업의 잘못이 법적으로 심각하다면 정당한 절차에 따라 행정처분을 내리면 된다"며 "권력기관까지 총동원해 국민의 일상적인 소비까지 검열하고 불매를 압박하는 것은 명백한 권력 남용"이라고 비판했다.

최 단장은 "여권의 선택적 분노는 국민을 내 편과 네 편으로 편 가르는 나쁜 정치로 이어지고 있다"며 "대통령과 여당이 앞장서 특정 기업과 소비 행위를 압박하는 모습에 많은 국민이 의문을 느끼고 있다"고 지적했다.

최 단장은 "5·18 정신이 국민을 겁박하는 공포정치의 무기로 전락하는 것을 더 이상 두고 볼 수 없다"며 "이번 지방선거에서 편 가르는 정치 행태를 중단하기 바란다"고 촉구했다.

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