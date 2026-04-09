행안부, '햇빛소득마을' 현장지원단 가동…재생에너지 기반 소득 창출 지원

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 9일 정부세종청사에서 햇빛소득마을 민관 합동 현장지원단 1차 회의를 열었다.
- 지원단은 태양광 발전으로 주민 소득 창출과 공동체 활성화, 에너지 자립을 추진한다.
- 지방정부와 에너지공단 등 기관이 참여해 협동조합 설립과 인허가 지원 방안을 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 9일 정부세종청사에서 '햇빛소득마을 민·관 합동 현장지원단' 1차 회의를 개최하고, 사업 확산을 위한 기관별 지원 계획을 논의했다고 밝혔다.
햇빛소득마을은 주민이 협동조합을 구성해 유휴부지에 태양광 발전시설을 설치하고, 이를 통해 얻은 수익을 지역사회와 공유하는 주민 참여형 재생에너지 사업이다.
이번에 출범한 현장지원단은 사업 신청부터 완료까지 전 과정을 현장에서 밀착 지원하는 역할을 맡는다. 이를 통해 마을 단위의 새로운 소득 창출과 공동체 활성화, 에너지 자립도 제고를 동시에 추진한다는 계획이다.
지원단에는 광역 및 기초 지방정부를 비롯해 지방환경청, 한국에너지공단, 한국전력공사, 한국농어촌공사, 한국수자원공사, 한국전기안전공사 등 관계기관과 사회연대경제 조직이 참여한다.
이날 회의에서는 협동조합 설립, 태양광 부지 확보, 발전사업 인허가 등 사업 추진에 필요한 주요 과제를 중심으로 기관별 역할을 구체화하고 지원 방안을 논의했다.
또한 각 기관은 사업 과정에서 발생하는 애로사항을 조기에 발굴·해소하기 위해 긴밀한 협력 체계를 유지하고, 시·도 단위 현장지원단과 연계한 맞춤형 지원을 강화하기로 했다.
남호성 햇빛소득마을추진단장은 "햇빛소득마을 사업이 성공적으로 정착하여에너지 자립도를 높이는 한편, 지역 소멸 문제를 해결하고 더 나아가 마을 공동체의 실질적인 소득 제고로 이어질 수 있도록, 지방정부, 한국농어촌공사 등 관계 기관에서도 보다 적극적이고 실질적인 도움을 줄 수 있도록 꼼꼼하게 챙겨달라"고 강조했다.
abc123@newspim.com