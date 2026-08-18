영우디에스피, 상반기 매출 399억·영업익 37억

AI 핵심 요약beta
- 영우디에스피는 18일 상반기 매출 399억원을 기록했다
- 영업이익 37억원으로 흑자 전환했고 순이익 49억원을 냈다
- OLED 검사장비 수주 확대 속 하반기 실적 개선을 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 영우디에스피는 2026년 상반기 매출액이 399억원으로 전년 동기 대비 50% 증가했다고 18일 밝혔다.
같은 기간 영업이익은 37억원으로 흑자 전환했다. 당기순이익은 49억원을 기록했다.
영우디에스피는 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 검사장비를 주력 사업으로 하고 있다. 회사는 정보기술(IT)용 OLED와 차량용 디스플레이 중심의 투자 수요가 이어지면서 주요 고객사의 생산라인 고도화 및 신규 투자 관련 수주가 순차적으로 진행되고 있다고 설명했다.
반도체와 물류로봇 장비 사업도 병행하고 있다. 영우디에스피가 개발한 반도체 웨이퍼 범프 3차원(3D) 검사장비 'VEGA S-1000'은 현재 국내 반도체 후공정(OSAT) 업체를 대상으로 평가와 테스트가 진행되고 있다. 회사는 하반기 신규 수주 확보를 목표로 하고 있다고 밝혔다.
영우디에스피는 디스플레이 장비 산업 특성상 주요 고객사의 투자 집행이 하반기에 집중되는 경향이 있어 하반기 실적이 상반기보다 확대될 것으로 기대하고 있다. 진행 중인 고객사 투자 프로젝트와 확보한 수주잔고를 바탕으로 디스플레이 검사장비 사업을 유지하는 한편 신규 사업에서도 성과를 내겠다는 계획이다.
영우디에스피는 디스플레이 검사장비, 반도체 검사장비, 산업용 자율주행로봇(AMR)을 사업 축으로 두고 있다. 반도체 검사장비 분야는 그동안 해외 업체 중심으로 시장이 형성돼 왔다.
dconnect@newspim.com