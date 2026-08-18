비보존제약 '어나프라주', 올 2분기 매출 20억 기록

AI 핵심 요약beta
- 비보존제약은 18일 어나프라주 2분기 매출이 20억원으로 229% 늘었다고 했다.
- 어나프라주는 6월 월매출 10억원을 넘으며 의료기관 공급 확대 속 성장했다.
- 비보존은 추가 물량 확보와 미 임상 3상 준비로 글로벌 사업화에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 비보존제약은 비마약성 진통제 '어나프라주'의 올해 2분기 매출액이 약 20억원으로 전 분기 대비 229% 증가했다고 18일 밝혔다.
어나프라주 월별 매출은 올 4월 약 3억원, 5월 약 7억원, 6월 10억원으로 집계됐다. 지난 6월에는 작년 10월 출시 이후 처음으로 월 매출 10억원을 넘어섰다. 비보존제약은 출시 초기 시장 진입 단계를 지나 의료 현장에서 제품 공급이 확대되며 매출이 증가하고 있다고 설명했다.
어나프라주는 수술 후 중등도 이상의 급성 통증을 조절하기 위한 비마약성 진통제다. 마약성 진통제 사용에 따른 부작용과 오남용 부담을 줄이는 것을 목표로 개발됐다.
비보존제약은 주요 의료기관을 중심으로 처방 기반을 넓히고 있다. 삼성서울병원과 신촌세브란스병원 등 상급종합병원에서 사용 실적을 확보했고, 이를 근거로 종합병원과 300병상 미만 병원까지 약사위원회(DC) 심의를 확대하고 있다.
공급 물량도 추가로 확보했다. 비보존제약은 기존 국내 공급 물량이 소진됨에 따라 최근 약 12만 바이알 규모의 어나프라주를 추가 발주했다. 생산은 기존 제조 파트너사인 중국 쓰촨후이유제약(Sichuan Huiyu Pharmaceutical)이 맡는다. 비보존제약은 추가 물량 확보로 처방·판매 증가에 대응한다는 계획이다.
글로벌 사업화는 관계사 비보존이 맡고 있다. 비보존은 어나프라 고농도 주사제 제형에 대한 특허 포트폴리오를 확대하고 있으며, 최근 유라시아특허청(EAPO)으로부터 특허 등록 결정을 받았다. 해당 제형은 기존 대비 용기 크기를 10분의 1 이하로 줄여 생산·운송·유통 과정의 취급 효율을 높인 제품이다.
비보존은 고농도 주사제 제형을 활용한 미국 임상 3상을 준비하고 있다. 글로벌 위탁생산(CMO) 업체를 통해 임상용 의약품 생산에 착수했으며, 다국가 임상 및 특허 전략을 기반으로 글로벌 제약사들과 투자 유치·공동개발 파트너십을 논의하고 있다.
비보존제약 관계자는 "어나프라주 출시 이후 주요 의료기관을 중심으로 공급이 확대되면서 2분기 매출이 전 분기 대비 3배 이상 증가했다"며 "추가 생산 물량 확보와 의료기관 공급 확대를 통해 국내 시장 안착에 속도를 내는 한편 관계사 비보존과 함께 글로벌 사업화도 추진해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com