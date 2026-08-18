국일제지, 임시주총서 'SM국일' 사명 변경 추진

AI 핵심 요약beta
- 국일제지가 9월 2일 임시주총을 열고 사명 변경을 추진했다.
- 회사명은 국일제지에서 SM국일로 바꾸고 이사를 선임한다.
- 특수지 사업 확대와 M&A로 신사업을 발굴한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SM그룹 계열사 국일제지가 오는 9월 2일 임시주주총회를 열고 사명 변경과 사내이사 선임을 추진한다.
국일제지는 이번 임시주총에서 회사명을 기존 '국일제지'에서 'SM국일'로 변경하는 안건을 상정한다고 18일 밝혔다. 안장순 사내이사 후보를 신규 선임하는 안건도 다룰 예정이다.
회사 측은 사명 변경을 통해 SM그룹 계열사로서의 정체성을 강화하고 향후 사업 다각화를 추진한다는 방침이다. 성장 가능성이 있는 고부가가치 기업 인수합병(M&A)을 통한 수익구조 개선도 검토할 계획이다.
안장순 사내이사 후보는 금융투자업계에서 37년간 근무했다. 메리츠자산운용 사외이사를 거쳐 SM하이플러스 경영고문과 SM중공업 대표이사를 역임했다.
국일제지는 안 후보의 금융·제조업 분야 경영관리 경험과 그룹 사업에 대한 이해를 바탕으로 경영 의사결정 체계를 강화한다는 계획이다.
국일제지는 특수지와 산업용지를 주력으로 생산하고 있다. 최근에는 반도체 캐리어지와 철강 표면 보호용 스틸가드지, 종이 기반 포장재 등 산업용 특수지 제품군을 확대하고 있다.
반도체 캐리어지는 전자부품 제조·조립 공정에서 소형 부품을 포장하거나 이송하는 데 쓰이는 제품으로 국일제지의 박엽지 제조 기술이 적용된다. 스틸가드지는 스테인리스강과 알루미늄, 열연강판, 냉연강판 등의 가공·보관·운송 과정에서 금속 표면의 흠집과 오염을 막기 위한 특수지다.
국일제지는 임시주총 이후 특수지·산업용 소재 중심의 사업 포트폴리오를 확대하는 한편 인수합병을 통한 신규 사업 기회도 발굴할 계획이다.
국일제지 관계자는 "이번 사명 변경은 SM그룹 계열사로서의 새로운 정체성을 반영하고 기존 국일제지의 특수지 사업구조 발전과 더불어 신사업 추진을 위한 결정"이라며 "안장순 사내이사 후보의 경영 경험을 바탕으로 경영 안정화와 의사결정 역량을 강화하고 신사업 발굴을 추진하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com