교원 웰스, '스위트온 침구세트' 출시...수면 라인업 확대

AI 핵심 요약beta
- 교원 웰스가 7일 스위트온 침구세트를 출시했다
- 폴란드산 구스다운과 구리 원사를 적용했다
- 매트리스 연계 토털 슬립 솔루션을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 교원 웰스는 '스위트온' 침구세트를 선보이며 수면 라인업을 확대한다고 7일 밝혔다.
스위트온은 폴란드산 구스다운과 기능성 구리 원사를 적용한 프리미엄 침구세트다. 교원 웰스 매트리스, 프레임과 연계해 고객의 수면 환경을 종합적으로 제안하는 '토털 슬립 솔루션(Total Sleep Solution)'을 강화하기 위해 기획됐다.
신제품은 구스솜 속통, 여름솜 속통, 이불 커버, 베개 커버, 매트리스 패드로 구성됐다. 먼저, 구스솜 속통은 솜털 90%와 깃털 10%로 구성된 폴란드산 구스를 사용해 가벼우면서도 포근한 사용감을 구현했다.
필파워(Fill Power)는 800 이상으로 높은 복원력과 보온성을 갖췄다. 필파워는 털 1온스(oz)가 부풀어 오르는 정도를 나타낸다. 수치가 높을수록 적은 양으로 풍성한 볼륨과 보온력을 자랑한다.
교원 웰스 관계자는 "호텔의 편안함을 집에서도 누리려는 '호텔 라이크 홈'과 수면 질을 최대한 끌어올리는 '슬립맥싱' 트렌드로 침구 소재와 품질을 꼼꼼히 따지는 소비자들이 늘고 있다"라고 설명했다.
tack@newspim.com