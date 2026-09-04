교원 웰스, 중대형 스탠드 정수기 2종 리뉴얼 출시..."B2B 공략 강화"

AI 핵심 요약beta
- 교원 웰스가 4일 중대형 스탠드 정수기 2종을 리뉴얼 출시했다.
- 이마트·스타필드 공급 확대 속 B2B 시장 공략을 강화했다.
- UF·RO 필터 적용으로 용도별 선택과 편의성을 높였다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 교원 웰스가 중대형 스탠드 정수기 2종을 리뉴얼 출시하고 기업간 거래(B2B) 시장 공략을 강화한다고 4일 밝혔다.
교원 웰스는 최근 이마트와 스타필드 등 국내 주요 유통 시설에 정수기와 공기청정기, 비데 등을 공급하며 B2B 사업을 확대하고 있다. 이번 리뉴얼은 기업과 공공기관 등 B2B 고객 수요에 대응하고 제품 경쟁력을 강화하기 위해 진행됐다.
이번에 선보인 제품 2종은 UF 필터를 적용한 '웰스 미네랄 중대형 스탠드 플러스(이하 미네랄 모델)'와 RO 필터를 적용한 '웰스 RO 중대형 스탠드 플러스(이하 RO 모델)'다. 고객은 사용 환경과 선호에 따라 필터 종류를 선택하면 된다.
교원 웰스 관계자는 "이번 리뉴얼은 다수가 사용하는 시설의 특성을 반영해 출수 용량과 공간 효율성, 사용 편의성을 전반적으로 개선했다"라며 "앞으로도 법인 고객의 다양한 요구에 맞춘 제품과 관리 서비스를 확대해 B2B 시장에서 고객 접점을 넓혀 나갈 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com