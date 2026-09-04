컴투스-SBA, 'SWC2026' 서울 개최 협력…11월 KBS 아레나서 결승

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 4일 SBA와 SWC2026 협력 MOU를 체결했다
- 양측은 서울 월드 파이널 개최와 산업 활성화를 지원했다
- SWC2026은 11월 14일 서울 KBS아레나서 열린다
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11월 14일 서울서 SWC 2026 월드파이널 개최
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스가 서울경제진흥원(SBA)과 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(SWC2026)' 월드 파이널의 성공적인 개최와 서울 게임·e스포츠 산업 활성화를 위해 협력한다.
4일 컴투스에 따르면 양측은 지난 2일 서울 마포구 상암동 SBA 사옥에서 관련 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 박영주 컴투스 마케팅&콘텐츠 센터장과 문구선 SBA 창조산업본부장 등이 참석했다.
SWC는 컴투스의 모바일 게임 '서머너즈 워: 천공의 아레나'의 글로벌 e스포츠 대회다. 세계 각지 선수들이 예선과 지역 컵을 거쳐 최종 무대인 월드 파이널에서 우승자를 가린다.
올해 대회는 개최 10회차를 맞아 오는 11월 14일 서울 KBS 아레나에서 월드 파이널을 진행한다.
컴투스와 SBA는 이번 협약을 통해 SWC2026 개최를 위한 SBA 시설 이용과 브랜드 홍보, 해외 관람객 유치, 도시 마케팅 등에 협력한다.
오는 18일부터 20일까지 열리는 '게임 e스포츠 서울 2026(GES 2026)'에서도 SWC 10회차 개최 기념 전시 공간과 시민 참여 프로그램을 운영한다.
SWC2026은 지난 8월 온라인 예선을 통해 지역 컵 진출자 선발을 마쳤다. 지역 컵은 오는 26일 독일 함부르크에서 열리는 유럽 컵을 시작으로 10월 10일 캐나다 토론토에서 아메리카 컵, 같은 달 17일 태국 방콕에서 아시아퍼시픽 컵 순으로 진행된다.
각 지역 컵을 통과한 선수들은 오는 11월 14일 서울에서 열리는 월드 파이널에 출전한다.
flurry327@newspim.com